Se cunosc 30/32 echipe calificate la Cupa Mondială din 2018! Ce echipe mai luptă pentru ultimele două bilete spre Rusia!

În acest moment, doar două locuri mai sunt disponibile către Cupa Mondială din 2018. Pentru ele se luptă următoarele formații:

Azi, ora 11:00: Australia - Honduras (0-0 în tur)

Mâine, ora 4:15: Peru - Noua Zeelandă (0-0 în tur).

Iată cele 30 de echipe calificate până acum la Cupa Mondială:

Europa: Rusia (gazde), Belgia, Anglia, Germania, Spania, Polonia, Serbia, Islanda, Franţa, Portugalia, Elveţia, Croaţia, Suedia, Danemarca

Africa: Tunisia, Nigeria, Maroc, Senegal, Egipt

Asia: Iran, Japonia, Coreea de Sud, Arabia Saudită

America Centrală şi de Nord: Costa Rica, Mexic, Panama

America de Sud: Brazilia, Uruguay, Argentina, Columbia

30 teams down, two to go—the 2018 World Cup is almost set 🙌 pic.twitter.com/oy81txycGJ