Simona Halep, calificare fantastică în ”optimile” Australian Open, după un meci ireal cu Lauren Davis! Decisivul a durat 2 ore 23 de minute!

"I'm almost dead." (Sunt aproape moartă), așa și-a început Simona Halep declarația legată de meciul cu Lauren Davis. Și e de înțeles. Românca s-a impus cu 4-6, 6-4, 15-13 (!!!), în urma unui meci care s-a întins pe 3 ore și 45 de minute și care a egalat recordul de game-uri într-un meci de fete la Australian Open, 48, deținut de Arantxa Sanchez Vicario și Chanda Rubin, din 1996, scor 4-6, 6-2, 16-14.

De asemenea, duelul Halep - Davis intră pe locul 3 în istoria celor mai lungi meciuri de tenis din istoria tabloului feminin de la Australian open.

The Great Wall of Halep! 🖐️👊



With incredible defensive grit and determination @Simona_Halep fends off an inspired, gutsy, fearless Lauren #Davis to advance to 4R 4-6 6-4 15-13.



WHAT A MATCH!!!#AusOpen pic.twitter.com/YHqUpJsWxT