Simona Halep, în Grupa Roșie la Turneul Campioanelor de la Singapore, alături de Svitolina, Wozniacki și Garcia

Astăzi, la Singapore, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Turneului Campioanelor. Liderul WTA, Simona Halep a fost repartizată în Grupa Roșie

Componența Grupelor:

Grupa Roșie

Simona Halep

Elina Svitolina

Caroline Wozniacki

Caroline Garcia

Grupa Albă

Garbine Muguruza

Karolina Pliskova

Venus Williams

Jelena Ostapenko

Confruntările directe ale Simonei cu cele 3 rivale din grupă:

vs. Elina Svitolina. Cele două jucătoare şi-au împărţit victoriile (2-2), însă ucraineanca are avantajul psihologic al succesului cu 6-1, 6-1 din semifinala de la Toronto, în urmă cu două luni.

vs. Caroline Wozniacki. Daneza are 3-2 la general şi a câştigat ultimele două meciuri contra Simonei Halep, ultima dată la Eastbourne, în vara acestui an, pe iarbă.

vs. Caroline Garcia. Acum o săptămână, franţuzoaica a învins-o pe Halep în finala de la Beijing, iar românca păstrează un avantaj minim (2-1) în istoria întâlnirilor cu Caroline.

Tot azi, la Singapore, Simona Halep a primit un Porsche 911 GTS Cabriolet, în valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanţa de a ocupa locul I în clasamentul pe 2017, care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

Simona Halep tops “Porsche Race to Singapore” https://t.co/5uyVhUyywh pic.twitter.com/inN4SPX98A — Fields Auto Group (@FieldsAuto) October 20, 2017

Liderul mondial, Simona Halep, este singura jucătoare din circuit calificată la toate cele patru ediții ale competiţiei, de când aceasta se desfășoară în Singapore (2014).

Tot în 2014, Halep a înregistrat cel mai bun rezultat la Turneul Campioanelor: finala pierdută în faţa Serenei Williams.

Clasamentul WTA-Race înainte de startul Turneului Campioanelor:

1. Simona Halep: 5,675 puncte

2. Garbiñe Muguruza: 5,635 puncte

3. Karolina Pliskova: 5,105 puncte

4. Elina Svitolina: 5,000 puncte

5. Venus Williams: 4,642 puncte

6. Caroline Wozniacki: 4,640 puncte

7. Jelena Ostapenko: 4,510 puncte

8. Caroline Garcia: 3,795 puncte