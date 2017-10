Simona Halep, primul interviu după ce a ajuns lider WTA! Despre cariera, sacrificiile și planurile de viitor ale celei mai bune jucătoare a planetei

Pentru prima oară după ce a ajuns regina tenisului feminin mondial, Simona Halep vorbește deschis despre carieră, despre sacrificii și, nu în utimul rând despre planurile de viitor.

Într-un interviu acordat jurnalistei Mădălina Bogdan și difuzat în cadrul emisiunii ”Răi da’ buni”, liderul WTA descrie sentimentul de a fi lider mondial, enumeră cele mai importante momente din carieră, cei mai importanți oameni din viața sa și nu ezită să-și ”programeze” viața care va urma după cariera de jucătoare profesionistă.

Despre performanța de a fi lider în tenisul mondial feminin, Simona Halep se declară extrem de fericită și nu-și găsește cuvintele pentru a-l descrie.

”Este un moment deosebit, atât pentru mine cât și pentru toți românii. Este un sentiment pe care nu pot să-l descriu. Cuvintele sunt prea mici. În interiorul meu s-a petrecut o schimbare. Mă bucur și mai mult de tenis. În viața de zi cu zi sunt aceeași. O să muncesc și mai mult de acum încolo.”

Am muncit foarte mult să ajung aici. Educația de acasă a fost să fiu mereu modestă. Să apreciez tot ceea ce e în jurul meu și mai ales să fiu om înainte de a fi sportiv. Mama m-a învățat acest lucru.

Numărul 1 WTA a ajuns la tenis dintr-un mare noroc. Simona Halep povestește că nu ea era cea aleasă să urmeze acest sport din familie, ci fratele ei. Delăsarea acestuia a făcut ca Simona să ajungă pe terenul de tenis și să scrie azi istorie în sportul românesc.

”Datorită fratelui meu am ajuns la tenis și îi mulțumesc pentru asta. El nu s-a ținut de acest sport. Era mai greu cu trezitul. Trebuie să te dedici în totalitate. Mă bucur că tatăl meu a crezut că dacă el s-a oprit, eu pot să merg mai departe. Nu regret nicio secundă această alegere.”

”Cred foarte mult în Dumnnezeu. Cred că el m-a ajutat să ajung aici. Nu știu dacă e cheia succesuluIui, însă cred că, prin muncă, poți ajunge acolo sus. M-am apucat de tenis doar din dorința de a fi cea mai bună. Iată că acest vis s-a realizat.”

Simona a vorbit și despre una dintre cele mai importante victorii din carieră, cea contra Mariei Șarapova. Româncă nu ezită să o pună în topul celor mai mari bucurii.

”A fost o dorință enormă să o înving pe Șarapova. Am fost aproape de multe ori. Am dărâmat o barieră în interior. Cel mai mult m-am bucurat la acest meci când am câștigat.”

La Turneul Campioanelor de la Singapore, Halep speră să facă o figură bună și, după drumul bun de la Beijing, țintește un rezultat mare.

”Este un turneu foarte important. Fiind nr. 1, este mai greu să mă concentrez. Nivelul meu de tenis este ridicat. O să dau tot ceea ce pot. Vreau să obțin un rezultat cât mai bun la Singapore.”

Simona Halep a vorbit și despre planurile de viitor care vor urma după finalul carierei de tenismenă.

”Au fost momente foarte grele pe durata acestei cariere, încă nu s-a terminat, aşa că nu vorbesc la trecut! Îmi doresc o liniste sufletească mare după ce mă voi lăsa. Totodată, vreau să am o familie fericită și foarte mulți copii, dar doar după ce o să mă las de tenis.”