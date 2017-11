Simona Halep revine pe teren în 2017! Numărul 1 WTA va înfrunta nume de top din circuit la un turneu din Asia

Intercontinental World Tennis Thailand Championship se va întinde pe două zile. Pe 23 decembrie vor avea loc semifinalele acestei competiții, iar a doua zi învingătoarele își vor disputa trofeul. Învinsele vor evolua pentru locul 3.

World No 1 Simona Halep, No 4 Karolina Pliskova, No 7 Jelena Ostapenko and No 9 Johanna Konta are due to play... https://t.co/NXmYFiteNj