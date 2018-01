Australienii au botezat-o pe Halep! Prima reacție a Simonei după victoria superbă cu Pliskova: ”Nu vă pot spune secretul meu!”

Imediat după finalul partidei, Simona Halep a fost botezată de către cei de la Australian Open în ”SIMO-FINAL”.

La interviul oferit la cald, pe terenul de joc, liderul WTA a vorbit despre acest meci, însă nu a vrut să răspundă la întrebarea legată de antidotul folosit împotriva celei mai bune jucătoare din circuit la capitolul serviciu, Karolina Pliskova.

"It's really nice to be in the semis... For sure it wasn't my best start, but I knew I had to restart which I did."@Simona_Halep steams ahead to her first #AusOpen semifinal! pic.twitter.com/7gXSSQNdgl