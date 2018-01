INCREDIBILA SIMONA HALEP! Liderul WTA se califică în semifinalele Australian Open după un meci fantastic cu Karolina Pliskova

În singurele ”sferturi” pe care le-a prins la Australian Open, în 2014 și 2015, Simona Halep a pierdut de fiecare dată câte un set la zero: cu Dominika Cibulkova în 2014 (3-6, 0-6) și cu Ekaterina Makarova în 2015 (4-6, 0-6). Și azi, cu Pliskova, se părea că scenariul se va repeta. În setul I, la scorul de 0-3, cehoaica a avut minge de 0-4. Din acel moment, Simona Halep a devenit acea SIMONA HALEP pe care o știm!

The first Romanian woman in an #AusOpen semi!!!



After trailing 0-3 @Simona_Halep reels off 12 of the last 14 games d Karolina #Pliskova 6-3 6-2.



🇷🇴💪 pic.twitter.com/EbzeR34Q93