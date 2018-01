LIVE-TEXT: Simona Halep - Angelique Kerber 6-3, 4-6, 0-0. Liderul WTA a dominat setul inaugural, însă Kerber a revenit în al doilea

Simona Halep și Angelique Kerber joacă în această dimineață în adevărata finală de la această ediție de la Australian Open. Liderul WTA întâlnește fosta câștigătoare de la Melbourne din urmă cu două ediții, într-un meci al singurelor jucătoarelor care nu au pierdut niciun meci în 2018.

LIVE-TEXT: Simona Halep - Angelique Kerber 6-3, 4-6, 0-0

4-6: SET, Kerber! Eroare după eroare pentru Simona, iar meciul se duce în decisiv

4-5: din păcate, Simona nu rezistă psihic după numeroasele ocazii de a închide meciul și Kerber are șansa de a face 1-1 la seturi

4-4: punct dramatic între cele două mari campioane. Simona ratează două mingi de 5-3 și meciul nu e gata.

4-3: Simona rămâne solidă la serviciu și câștigă la zero. Poate fi momentul atacării unui break!

3-3: Kerber câștigă la serviciu și setul devine din nou unul extrem de complicat. Urmează un serviciu important pentru Halep

3-2: Simona ratează o minge de 4-1, Kerber revine și setul redebine unul echilibrat

3-1: BREAK HALEP! Liderul WTA domină toate punctele și face un break care se poate dovedi decisiv!

2-1: Game important pentru Simona, care revine de la 15-30 și acum poate forța un break!

1-1: Angelique nu mai greșește ca în primul set și apare devreme pe tabelă cu un serviciu ceva mai slid.

1-0: Simona Halep început bine și actul inaugural, cu un punct câștigat lejer pe propriul serviciu, oprind seria de două break-uri consecutive ale lui Kerber

A început setul secund:

Jucătoarea din România a început senzațional semifinale cu Kerber, iar după nici 15 minute de joc conducea deja pe tabelă cu 5-0! Trei break-uri și un joc perfect, i-au asigurat Simonei un prim set fără emoții.

25 minutes gone. First set to @Simona_Halep 6-3.



Easy does it for the World No. 1.#ausOpen pic.twitter.com/lYGfc0hzBD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Kerber a avut o tresărire pe final, atunci când a recuperat două break-uri și a dat senzația că meciul nu e terminat. La 5-3, liderul mondial a forțat din nou și și-a asigurat actul inaugural. Tot cu un break!