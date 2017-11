ȘOC în lumea tenisului: Maria Șarapova riscă 7 ani de închisoare! Acuzații incredibile aduse fostului număr 1 WTA

Probleme uriașe pentru fostul număr 1 WTA, Maria Șarapova. După scandalul de dopaj din urmă cu un sezon, rusoaica are acum probleme mult mai grave, de ordin penal. Acestea i-ar putea aduce nu mai puțin de 7 ani de închisoare.

Publicația The Economic Times scrie azi că Șarapova se află în centrul unui scandal uriaș de corupție din India. Contra faimoasei jucătoare din Rusia s-a depus o plângere pentru înșelăciune și conspirație. Ea e acuzată că și-a folosit numele pentru a face publicitate unui complex rezidențial care ar fi trebuit să fie gata în 2016, dar care nici măcar nu a început să fie construit.

Maria Sharapova Under Indian Police Radar For Involvement In Luxury Housing Fraud https://t.co/2VuU1YzSk2@MariaSharapova pic.twitter.com/HxpeBaohzK