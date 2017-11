Transferul anului în fotbalul european: Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Neymar. Sumă uriașă plătită de catalani

Conform celor de la Mundo Deportivo, catalanii s-au înțeles cu francezul celor de la Atletico Madrid, Antoine Griezmann, iar din vara lui 2018 acesta se va alătură lui Messi, Suarez & co.

Știrea din ultimele zile conform căreia Griezmann va semna cu Barcelona, prezentată de francezii de la Le10Sport, a fost confirmată azi de Mundo Deportivo, cotidianul de casă al catalanilor. Aceștia anunță că între jucător și Barcelona există deja un acord de principiu, iar atacantul de 26 de ani urmează să semneze contractul în perioada următoare.

BREAKING: Barcelona have agreed a deal ‘in principle’ to sign Antoine Griezmann next summer. [Bleacher Report & Le10Sport] pic.twitter.com/YiMLfSBR1z