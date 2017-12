UEFA a anunțat repartiția orașelor gazdă de la Euro 2020! Ce meciuri se vor juca pe Arena Națională din București Unde se va juca meciul de deschidere

Întrunit azi, la Nyon, Comitetul Executiv al UEFA a stabilit repartiția orașelor care vor găzdui meciurile turneului final de la Euro 2020. În urma deciziilor luate azi, capitala României a fost aleasă să organizeze partide din grupa C, care se vor mai juca şi la Amsterdam.

Arena Naţională din București va găzdui 3 meciuri din faza grupelor (dintre care două ale naţionalei României, dacă aceasta va obţine calificarea) şi unul din optimile de finală.

Meciul de deschidere de la Euro 2020 se va juca pe Stadionul Olimpico din Roma. Roma va organiza trei meciuri din grupa A, urmând ca restul partidelor din această grupă să aibă loc la Baku.

Tot azi, Comitetul Executiv al UEFA a decis să elimine oraşul Bruxelles dintre gazdele Campionatului European din 2020, din cauza faptului că lucrările de construire a stadionului din capitala Belgiei nu au început. În aceste condiții, meciurile de la Bruxelles au fost mutate pe Wembley.

Astfel, Londra va găzdui 7 meciuri: cele două semifinale, finala, trei partide din faza grupelor şi una din optimi de finală.

Group A: Rome & Baku



Group A: Rome & Baku

Group B: Saint Petersburg & Copenhagen

Group C: Amsterdam & Bucharest

Group D: London & Glasgow

Group E: Bilbao & Dublin

Group F: Munich & Budapest



Group F: Munich & Budapest