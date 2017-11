ULTIMA ORĂ! Se cunoaște cea de-a 31-a echipă calificată la Cupa Mondială din 2018! A mai rămas un singur loc pentru Rusia

La Sydney, în fața a peste 77,000 de specatori, Australia a primit replica celor din Honduras, în manșa secundă a barajului de calificare la Cupa Mondială. După 0-0 pe Estadio Olímpico Metropolitano din San Pedro Sula, astăzi Australia a fost mult mai decisă și a tranșat lejer calificarea, scor 3-1

HUGE thank you to the 77,060 passionate Aussie fans who came out for #AUSvHON! What a night! #GoSocceroos pic.twitter.com/85SiFon16i