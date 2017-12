Veste importantă pentru FCSB venită din Italia! Surpriză uriașă: ce a făcut Lazio în ultima etapă din Serie A!

Favorită clară în meciul cu a doua echipă din Torino, Lazio a suferit un eșec surprinzător. La bazele acestuia a stat însă, paradoxal, eroul lazialilor din acest sezon, nimeni altul decât Ciro Immobile. În minutul 45, vice-golgheterul campionatului italian i-a aplicat o lovitură lui Burdisso, iar centralul l-a eliminat după ce a revăzut faza pe monitorul de la marginea terenului.

Just seen the Ciro Immobile incident as below. Mmm very debatable sending off. Lazio coach safe to say don’t look happy #LazioTorino pic.twitter.com/JeGSt5RvAn