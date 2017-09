VIDEO: Când geniul răpune legenda! După trei meciuri și jumătate, Messi l-a învins în sfârșit pe Buffon cu două ”bijuterii”

Cu câteva momente înainte de fluierul final al primei reprize, Messi a luat pe cont propriu o acțiune, a combinat scurt cu Luis Suarez și apoi l-a învins cu un șut plasat pe marele Buffon. Apoi, în minutul 69, Iniesta l-a angajat pe argentinian, acesta a intrat în careu și l-a lăsat din nou spectator pe Gigi Buffon.

Pentru Messi, seara de ieri din UEFA Champions League a însemnat finalul unei secete de 315 minute fără gol marcat în poarta lui Buffon. Geniul Barcelonei l-a mai întâlnit pe italian în trei ocazii precedente: finala Ligii din 2015 și dubla eliminatoare din ”sferturile” de finală ale sezonului trecut.

The moment that the world has been waiting for, Lionel Messi scoring against Gianlugi Buffon! #GOAT pic.twitter.com/IpfJ7AXLAM