VIDEO: Momente dramatice la Guangzhou. Patricia Țig s-a prăbușit pe teren și a fost nevoită să abandoneze în turul I

Din cauza căldurii excesive din China, Țig a lesinat pe teren și nu a mai putut continua partida. Sportiva din România s-a văzut forțată să abandoneze partida cu Danka Kovinic (Muntenegru), la scorul de 2-6, 2-4.

Pe serviciul româncei, la scorul de 40-40, Patricia își pierde puterile și arată semne vizibile de slăbiciune. Imediat, arbitra de scaun oprește meciul și cere intervenția medicilor. Din păcate, românca nu și-a mai revenit și a abandonat meciul cu Kovinic.

IATĂ AICI MOMENTUL ÎN CARE PATRICIA SE PRĂBUȘEȘTE

Patricia Maria Tig retired in Guangzhou after becoming ill at back of the court. Was able to walk off with help eventually. pic.twitter.com/1AgHQwvGFq