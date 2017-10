VIDEO: Scene șocante la meciul Everton-Lyon. Cu copilul în brațe, un fan al englezilor lovește un jucător al oaspeților. Se cere suspendarea pe viață

Cu o oră înainte de finalul meciului, la scorul de 1-0 pentru oaspeți, căpitanul englezilor, Ashley Williams a intrat într-o altercație cu portarul francezilor, Anthony Lopes. Ajunsă lângă reclamele de pa margine terenului, ”lupta” dintre cei doi a atras și câțiva fani din tribune.

Printre aceștia s-a aflat și un fan al gazdelor care, deși avea în brațe un copil, nu a ezitat să împartă câțiva pumni în direcția lui Anthony Lopes.

A football fan, carrying a toddler, becomes involved in a brawl between Everton and Lyon players pic.twitter.com/3ruECvv59L