VIDEO: Șumudică explică imaginile anului, cu el în prim-plan: ”Nu știam cum să ascund cascadoria!” A ajuns în Gazzetta dello Sport

Marius Șumudică este în centrul atenției și când nu declară nimic. Ieri, la primul meci jucat de Kayserispor în 2018, un amical cu albanezii de la Kukesi (1-2 scor final), colericul tehnician româna a oferit o fază super-haioasă. Acesta a vrut să se sprijine pe un gard de plasă, dar a căzut, spre amuzamentul celor prezenți.

La nici 24 de ore de la această întâmplare, Șumudică a reacționat în presă și și-a recunoscut ”accidentul”:

”Imediat aţi preluat imaginile. Ce mai râdeţi unii dintre voi ... Şi cred că am făcut şi ruptură, na! Eram atent la o fază, strigasem ceva la băieţi şi am vrut să mă sprijin de gardul ăla din plasă. Am călcat în gol şi am căzut. După aia mă prefăceam că aşa am vrut eu să mă aşez. De unde, eu nu ştiam cum să ascund <cascadoria>", a povestit, cu umor, antrenorul lui Kayserispor pentru digisport.ro

Imaginile cu Șumudică în plasă au ajuns și în presa din Italia. Cunoscutul cotidian Gazzetta dello Sport a preluat ”picajul” antrenorului român