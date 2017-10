VIDEO/FOTO: Prima reacție a Simonei după ce a ajuns lider mondial: ”Pentru prima oară în carieră am plâns pe terenul de tenis”. Surpriză specială din partea organizatorilor

În această dimineață, Simona Halep a scris o nouă pagină de istorie pentru tenisul și sportul românesc. Jucătoarea de 26 de ani din Constanța a devenit nouă număr 1 în circuitul WTA, după o victorie clară împotriva letonei Jelena Ostapenko, în semifinalele turneului de la Beijing.

Imediat după finalul meciului din capitala Chinei, Simona a oferit primele declarații chiar pe teren Emoționată de performanța uriașă realizată, și cu lacrimi în ochi, Halep și-a găsit cu greu cuvintele.

”E foarte emoţionant, e minunant că am putut face asta. Mulţumesc familiei mele şi celor din echipa mea, inclusiv lui Darren, care nu e aici. E ziua mea specială.

Am multe lucruri de spus, dar cuvintele nu pot descrie ce simt acum. Vă mulţumesc pentru sprijinul din această săptămână. Mulţumesc China, am făcut meciuri foarte bune aici, am reuşit să o înving pe Maria Sharapova”, a declarat prima jucătoare din România care ajunge pe locul 1 WTA.

"It's very emotional - I think the first time I have cried on court... but it's my special day!" - @Simona_Halep pic.twitter.com/Cne19M4cx9 — WTA (@WTA) 7 octombrie 2017

SURPRIZĂ ”FLORALĂ” DIN PARTEA ORGANIZATORILOR DE LA BEIJING

Organizatorii turneului Premier Mndatory de la Beijing i-au pregătit o surpriză Simonei după ce Halep a devenit numărul 1 WTA. Imediat după finalul meciului cu Ostapenko, românca a primit un aranjament floral imens, din trandafiri, în forma cifrei 1.