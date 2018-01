Top 5 lucruri pe care trebuie sa le stii despre zodia GEMENI!

Ai vreun "Gemeni" pe acasa si nu te intelegi cu el? Ei bine, asta se intampla pentru ca nu il cunosti suficient de bine. Iata cinci lucruri pe care trebuie sa le stii despre cei nascuti in zodia Gemenilor:

1. Le place sa fie in centrul atentiei. Ca vorbim de locul de munca, acasa sau in oras, guralivul grupului sigur e nativ Gemeni. Nu te plictisesti niciodata in preajma lui, are calitatea de a-ti pune oricand un zambet pe buze.

2. Nu stau la discutii. Sunt orgoliosi, nu isi calca deseori pe mandrie. Gemenii iarta, dar nu uita! Chiar daca se aprind foarte usor si se linistesc la fel de repede, nativul acestei zodii iti va reprosa candva pentru greselile din trecut.

3. Sunt nehotarati. Alaturi de Balanta si Pesti, Gemenii reprezinta o zodie duala. Mereu oscileaza intre bine si rau, corect si gresit. Se razgandesc foarte repede pentru ca se plictisesc la fel de repede

4. Iubesc intens, cu patima. Nativul din Gemeni se lasa greu cucerit, dar daca reusesti sa “pui mana pe el”, va fi al tau pe vecie.

5. Traiesc clipa, nu isi fac prea multe planuri. Gemenii sunt firi libertine. Iubesc sa calatoreasca, sa cunoasca oameni noi si nu se dau in laturi de la aventuri. Sunt firi spontane si nu se gandesc foarte departe in viitor.