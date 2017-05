A cucerit juriul de la Next Star și acum lansează o nouă piesă! Diana Popa ne cântă în limba spaniolă și ne încântă cu piesa "Tu y yo"

Diana Popa, tânăra care a impresionat juriul cu talentul său la Next Star, merge mai departe şi lansează o nouă piesă. Single-ul “Tu Y Yo” este compus de către Doru Mihai Pop (Blazon) şi Alexandru Laurenţiu Cringasu şi produs în studioul Lights Up Music, iar videoclipul este regizat de către Mihai Laz.

“Am lucrat foarte bine cu Blazon, compozitorul, mi-a plăcut enorm de mult piesa ‘Tu y yo’, încă de la primele acorduri şi am simţit că trebuie să fie a mea. Am filmat clipul la mare, unde a fost distracție maximă, iar ideea lui Mihai Laz asupra regiei videoclipului completează perfect piesa”, declara Daiana.

Încă de la 6 ani, Daiana a început cursurile de canto alături de Crina Mardare, iar ulterior a participat la numeroase festivaluri de muzică şi a câştigat multe premii. În cadrul unei emisiuni TV, l-a cunoscut pe Corneliu Vadim Tudor, care i-a propus să facă o piesă pe versurile sale, iar în scurt timp, artista a lansat melodia “Hai să facem pace”.

Pe lângă single-urile lansate, precum “Colorează-mi inima”, “Prizonier în suflet”, “Call me”, Daiana a lansat şi coveruri cu sute de mii de vizualizări pe canalul ei de YouTube pentru hituri ca “Despacito”, “Take Shelter” etc, dar şi vloguri săptămânale cu poveşti din viaţa unei adolescente.

