Dorian Popa și Alina Eremia, impresionați de povestea Jessicăi și a lui Răzvan: ”Este un gest extraordinar să iubeşti un om pentru ceea ce are în suflet”

Dorian Popa și Alina Eremia, impresionați de povestea Jessicăi și a lui Răzvan.

”În primul rând o felicit pe Jessica pentru alegerea făcută, felicit toţi oamenii care aleg să îşi împartă iubirea cu alţi oameni care probabil nu au avut atât de mult noroc de la Dumnezeu că noi şi atunci când am auzit povestea Jessicai şi a lui Răzvan am fost foarte sensibilizat datorită faptului că îmi şi imaginăm cum mi-am povestit tu, cum erau în parc în scaunul cu roţile şi l-a văzut Jessica. Probabil a fost chimia aia în privire după care probabil au început să vorbească. Mi se pare un gest extraordinar să iubeşti un om pentru ceea ce are în suflet şi nu pentru un defect fizic pe care să spunem că probabil nici măcar nu l-a meritat sau nu a făcut nimic să îl merite, motiv pentru care îi felicit pe amândoi şi le doresc să se iubească aşa şi să fie un exemplu pentru toţi oamenii”, a declarat Dorian Popa.

”Mi-a plăcut faptul că ei sunt o dovadă că iubirea adevărată există, că iubirea nu are graniţe şi că se pot face sacrificii uriaşe pentru o dragoste adevărată. Iată că Jessica a plecat din China, şi-a părăsit locuinţa de acolo, job-ul şi s-a mutat aici în România pentru Răzvan. Mi s-a părut un gest incredibil, eu susţin şi ador toate poveştile de dragoste, mai ales cu happy end pentru că ei s-au şi căsătorit recent”, a afirmat Alina Eremia.

