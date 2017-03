Mara Pop, patinatoarea care a cucerit juriul de la "Next Star"! Vocea ei i-a ținut cu sufletul la gură, iar publicul a aplaudat frenetic

Mara Pop are 14 ani și vine din Cluj Napoca, hotărâtă să impresioneze juriul de la Next Star cu interpretarea sa. Adoră să patineze, dar să prepare și pizza.

Chiar dacă are diverse pasiune, cea mai mare dintre ele rămâne muzica. Puştoaica s-a prezentat sigură pe ea, în faţa juriului, mizând totul pe talentul cu care a fost înzestrată. În această seară, a ales piesa lui Candice Glover, "I who have nothing".

Vocea ei i-a luat prin surprindere pe juraţi, încă de la primele acorduri, iar publicul a fost fermecat de modul în care micuța artista știe să-și controleze glasul. Asta înseamnă să fii "next star"!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

