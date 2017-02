Premiera „Next Star" a fost lider de audiență în toată țara! Vă mulțumim!

Prima editie a celui de-al optulea sezon „Next Star", care a desemnat-o castigatoare pe Riana Harsulescu (10 ani), din Bucuresti, a fost joi seara lider de audienta la nivelul publicului din toata tara.

Show-ul prezentat de Dan Negru a adunat în minutul de aur de la ora 21.25 aproape 2 milioane de telespectatori din toată țara, înregistrând 11 puncte de rating și 21,2% cotă de piață.

De altfel, emisiunea difuzată de Antena 1 între 20.29 – 23.31 a fost lider de audiență pe intervalul său orar cu 7,8 puncte de rating și 17,4 cotă de piață, în timp ce ProTv s-a clasat pe locul al treilea, după Kanal D, cu 5,2 puncte de rating și 11,5% cotă de piață.

Riana i-a impresionat pe jurati si public cu vocea ei exceptionala si, in concurs, l-a avut ca mentor pe Dorian Popa. Fetita mosteneste talentul artistic de la tatal ei, inginer de sunet care, sezonul trecut, si-a demonstrat calitatile vocale in fata juriului "X Factor".

Joi, în prima ediție a celui de-al optulea sezon “Next Star”, opt concurenți talentați au venit în fața juraților Alina Eremia, Pepe, CRBL si Dorian Popa cu numere artistice dintre cele mai diverse: de la experimente chimice de laborator la numere de magie, de la demonstrație de speed stacks (activitate sportivă cu pahare speciale) la muzică gospel sau executată la pian și harpă laser. Fiecare dintre concurenți a avut ca mentor câte un jurat, care le-a fost antrenor și sfătuitor. De altfel, aceasta regula se va pastra in fiecare editie a acestui sezon. Astfel, “lupta” devine mai aprigă ca niciodată atât pe scena show-ului, cât și... la masa juriului, pentru că fiecare dintre cei patru jurați va încerca să-și convingă colegii, dar și publicul, că “ucenicul” său este cel mai bun, că merită să meargă mai departe și, de ce nu, că poate fi cel de-al optulea “Next Star”.

De asemenea, pe scena de la Next Star au urcat joi seara doua familii. Si asta pentru ca, din acest sezon, pot participa si concurenti alaturi de intreaga lor familie, pentru a demonstra ca talentul se transmite din tata in fiu. Jurații jurizeaza însă doar copilul, și nu întreaga sa familie. Astfel, in debutul noul sezon, pe scena a urcat alaturi de familia sa cel mai tanar concurent din istoria "Next Star": Alin, in varsta de un an si zece luni. Impreuna cu mama, tata si sora lui au prezentat in fata juratilor o demonstratie de speed stacks.

Momentul special de deschidere a noului sezon a fost susținut de cei șapte câștigători “Next Star”. Omar, Vanessa, Rose-Marie, Isabella, Andreea și Yasmina au urcat impreuna pe scena, in timp ce pe ecrane, in platou, s-au difuzat imagini cu Emily, fetița din Ucraina care a câștigat cel de-al cincilea sezon.

