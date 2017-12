Liviu Vârciu, şocat la “Poftiţi în vacanţã”: “Niciodatã în viaţã nu aş putea sã fac asta”

Show-ul ”Poftiți în vacanță” difuzat de Antena 1, luni și marți de la ora 20.00, este unul în care surprizele se țin lanț. Virgil Mănescu, cel pe care publicul îl cunoaște din emisiunea culinară ”Hell’s Kitchen—Iadul Bucătarilor”, reușește să-i uimească pe colegii săi din tabăra lui nea Mărin încă din prima clipă.

Virgil este tot timpul o adevărată apariție, fie că este la masă, în grajdul cailor sau la joacă împreună cu copiii din tabără. Carismatic, elegant și mereu cu un discurs impecabil, demn de un maestru de ceremonii, el atrage atenția tuturor, fiind permanent îmbrăcat la patru ace, în costum, cu papion sau cravată.

Dacă nea Mărin se așteaptă ca Virgil să aibă la el ținute impecabile, costume și cămăși cu butoni și eșarfe asortate, pentru Șerban Copoț, Rona Hartner, Brigitte Sfăt și Liviu Vârciu apariția lui este o reală surpriză.

Brigitte Sfăt reușește să fie mai diplomată în exprimarea opiniilor, însă nu același lucru se poate spune și despre Liviu Vârciu care consideră că ținutele lui Virgil sunt unele ”de ginerică”.

”Doamne, niciodată în viața asta nu aș putea să mă trezesc la 6 dimineața doar ca să-mi fac frizura, să-mi calc cămașa și să ies așa, la patru ace. Am crezut că am greșit locația și am ajuns la o nuntă unde el este ginerică. Sunt sigur că și pijamaua o are călcată la dungă”, spune Liviu Vârciu ironic.

Care este reacția lui Virgil și cine îi ia totuși partea și-l laudă pentru faptul că este un gentleman indiferent de situație, telespectatorii vor vedea în cadrul show-ului ”Poftiți în vacanță”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00 la Antena 1.

