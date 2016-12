Adriana Bahmuțeanu și-a învins una dintrele cele mai mari frici în emisiunea ”Poftiți la muncă”

În ultima ediție a emisiunii ”Poftiți la muncă”, ce va fi difuzată la Antena 1 luni, pe 2 și marți pe 3 ianuarie 2017, de la ora 20:30 Adriana Bahmuțeanu a trecut prin mai multe experiențe care s-au transformat în vise împlinte. Alături de Nea Mărin și de restul echipei, ea a filmat la Eforie, la circ și proba cuțitelor a ajutat-o să depășească o frică pe care o avea încă din copilărie, aceea de lovituri.

”Când eram micuță m-a lovit o minge direct în cap și de atunci am rămas cu această frică de lovituri spontane. Așa că eu am insistat să stau pe post de țintă, în timp ce artistul de la circ arunca în mine cu niște cuțite mari. Și vă dați seama ce greu mi-a fost să stau nemișcată și să zboare acele cuțite înspre mine, pentru că, deși știam că domnul care executa acest număr este foarte priceput, mie îmi venea tot timpul să mă feresc. Dar eu am considerat că este ocazia perfectă care să mă ajute să depășesc această limită. Și am reușit! M-am simțit foarte eliberată după acest număr, a fost frumos și sunt foarte fericită că am trecut prin această experiență”, spune încântată Adriana Bahmuțeanu.

O altă experiență pe care și-a dorit-o foarte mult a fost un număr de levitație, despre care spune că a fost un moment senzațional și se bucură că a avut oportunitatea de a-și împlini un vis. După întâlnirea cu Nea Mărin, vedeta a rămas foarte impresionată de ”seriozitatea și determinarea cu care încearcă să schimbe soarta unor oameni. Este un om foarte organizat, moral, cu principii, un om de nota 10”, spune Adriana.

Unul dintre cele mai distractive momente pentru ea a fost când a mers pe plajă cu Daniela Crudu și Rona Hartner să vândă bilete la circ. Cum au făcut să adune multă lume în jurul lor și în ce mod au promovat circul, telespectatorii Antena 1 vor afla pe 2 și 3 ianuarie, de la ora 20:30.

Ce vi s-a părut cel mai greu din toată participarea la emisiunea ”Poftiți la muncă”? Ce situații v-au provocat cu adevărat?

Nu mi s-a părut foarte greu, eu cred că orice om, cu o minimă condiție fizică, ar putea face toate aceste munci. Mi s-a părut mai dificil modul de trăi al oamenilor de la circ, eu nu aș fi putut trăi așa ca ei niciodată. Și tot la capitolul dificultăți ar fi faptul că ne trezeam dimineața și nu știam ce vom face și când vom termina munca pe ziua respectivă.

La capitolul provocări a fost una – pe care eu mi-am dorit-o și am insistat să fac acest lucru. Este vorba despre proba în care se arunca în mine cu cuțite. M-a ajutat foarte mult să depășesc o teamă, un fel de traumă a mea. Când eram micuță m-a lovit o minge direct în cap și de atunci am rămas cu această frică de lovituri spontane. Și vă dați seama ce greu mi-a fost să stau nemișcată și să zboare acele cuțite înspre mine, pentru că, deși știam că domnul care executa acest număr este foarte priceput, mie îmi venea tot timpul să mă feresc. Dar eu am considerat că este ocazia perfectă să mă ajute să depășesc această limită. Și am reușit! M-am simțit foarte eliberată după acest număr, a fost frumos și sunt foarte fericită că am trecut prin această experiență.

Ce v-a plăcut cel mai mult?

Să fiu alături de Nea Mărin. Mi-au plăcut seriozitatea și determinarea cu care încearcă să schimbe soarta unor oameni. Este un om foarte organizat, moral, cu principii, un om de nota 10.

V-a certat vreodată nea Mărin? De ce?

Da, dar nejustificat. Ne-am dus să ne cumpărăm apă și mâncare, era deja undeva după prânz și nu mai puteam de foame. Și când ne-am întors, el ne-a certat foarte tare. Dar după aceea a înțeles că era în regulă, că ne terminasem treaba.

Ce ați învățat de la Nea Mărin?

Am învățat că dacă vrei să îți iasă un lucru, trebuie să te organizezi și să fii determinat. E o experiență de viață să lucrezi cu el, e o senzație care nu se vede neapărat la televizor, dar care te îmbogățește și te transformă. El este generos și îți dă și ție din voința lui. Am simțit că suntem pe aceeași lungime de undă.

A fost vreun lucru pe care nu l-ați făcut niciodată și l-ați făcut acum?

Pe lângă experiența cu acele cuțite, a mai fost ceva spectaculos, ceva ce îmi doream demult să fac. Un număr de levitație. Noi nu numai că am prezentat spectacolul de circ, dar am avut ocazia să participăm activ în timpul acțiunii, în fața publicului. A fost un moment senzațional pentru mine, un vis împlinit. Mai multe nu vă spun, o să vedeți în emisiune.

Ce v-a lipsit cel mai mult din rutina sau obiectele obișnuite cât timp ați fost la Poftiți?

Din rutina mea obișnuită mi-a lipsit coafeza! J Era foarte cald, transpiram mult și mi se strica părul. Dar m-am descurcat. Și cred că aș fi avut nevoie de ceva mai multe haine, la un moment dat îmi trebuia o rochie lungă. Însă mi-a dat Rona una cadou de la ea, foarte frumoasă.

Vă rugăm povestiți-ne (cu detalii) un moment de la filmări în care ați râs cu lacrimi (o întâmplare amuzantă în care ați fost protagonistă).

Am râs cu lacrimi cu Cruduța și cu Rona când am mers pe plajă să vindem bilete la circ. S-a strâns lumea în jurul nostru ca la urs. Eu făceam pe DJ-ul, dar din cauza râsului nu puteam să vorbesc. Și de asemenea, m-am bucurat că am fost la emisiune cu Giani, care este și vecinul meu.