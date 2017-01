Cruduța, iar te-ai ținut de ghidușii, chiar și „poftită la muncă”! Cum s-a descurcat asistenat păcătoasă cu „generalul” Nea Mărin, ne-a spus chiar ea! S-o fi supus bruneta sau s-a revoltat?

Daniela Crudu intră în rolul de concurent în ultima ediție a emisiunii ”Poftiți la muncă”, ce va fi difuzată la Antena 1 pe 2 și 3 ianuarie 2017. Cum s-a descurcat asistenat păcătoasă cu „generalul” Nea Mărin, ne-a spus chiar ea! S-o fi supus bruneta sau s-a revoltat?

Ce vi s-a părut cel mai greu din toată participarea la emisiunea ”Poftiți la muncă”? Ce situații v-au provocat cu adevărat?

Tot ce am făcut noi la circ, pentru că nu am mai luat parte până acum la un spectacol de acest fel, cu acrobații, cu spectatori, cu sala plină! A fost teribil, am stat și pe post de țintă, în show-ul în care se arunca în mine cu niște cuțite, am dat nas în nas cu crocodilii.

Ce v-a plăcut cel mai mult?

Mi-a plăcut că am filmat la mare, ca am stat numai în costum de baie, că am fost alături de Giani, de Liviu și de Bahmu pentru că mă înțeleg foarte bine cu ei și ne-am distrat împreună. Trebuie să vedeți momentele când plecam la plajă să ne distrăm și ne alerga Nea Mărin. Atât am fugit de el, că nu trebuia să îmi fac griji că nu merg sală. Cu nea Mărin pe urmele tale, vă zic, îți menții silueta perfect J

V-a certat vreodată nea Mărin? De ce?

Ooo, da. Dar nu avea întru totul dreptate. Să vă povestesc: m-a certat pentru că am pierdut biletele pe care trebuia să le vindem pentru spectacolul de circ. Dar totul mi-a fost înscenat de Liviu și de Giani, care de fapt nu aveau chef să le vândă. Era ditamai teancul de bilete și le-am luat cu noi la aqua park. Și când am ajuns, eu le-am lăsat lângă geanta mea. Până atunci, amândoi mi le-au tot cerut, apoi mi le-au dat și tot așa, de m-au zăpăcit complet. Și după ce ne-am distrat și noi acolo, mi-am luat geanta fără să îmi dau seama că biletele nu mai sunt lângă ea și că au dispărut. Și când Nea Mărin a întrebat daca le-am vândut a aflat că le-am pierdut. Inclusiv eu am crezut asta. Dar ei le ascunseseră și apui mi le-au pus înapoi ghiozdan și au zis că le-am furat. Și uite așa, mi-au înscenat totul.

Ce ați învățat de la Nea Mărin?

Am învățat să nu te lași niciodată, oricât de greu ar fi... Să fii om muncitor și dacă începi un lucru, să îl duci până la capăt. Și nu e ușor, mai ales că eu, care încep 100 de lucruri de-o dată și nu le termin niciodată pentru că fie mă plictisesc, fie îmi atrage altceva mai interesant atenția. Așa că asta a fost o disciplină foarte bună pentru mine.

A fost vreun lucru pe care nu l-ați făcut niciodată și l-ați făcut acum?

Da, tot în zona acrobațiilor de la circ. M-am urcat pe cămilă, oarecum împotriva voinței mele pentru că eram într-o zi în pantaloni scurți, albi – o ținută nu tocmai potrivită aș zice. Dar exact în secunda aia i s-a pus pata lui Nea Mărin că eu asta trebuie să fac. Or să râdă mult oamenii când vor vedea emisiunea cu tot chinul ăsta. Și am mai făcut ceva, dar la fel, lucrurile au mers mai departe decât s-ar aștepta cineva. Am hrănit șerpi și tot așa s-a întâmplat să îmi pună un șarpe din ăla pe mine. Credeți-mă că era atât de mare și de greu că era să cad cu tot cu el.

Ce v-a lipsit cel mai mult din rutina sau obiectele obișnuite cât timp ați fost la Poftiți?

Nu mi-a lipsit nimic, ca eu nu am o rutină și nici nu sunt atașată de obiecte. M-am simțit foarte bine și m-am bucurat că am făcut lucruri noi.

Vă rugăm povestiți-ne (cu detalii) un moment de la filmări în care ați râs cu lacrimi (o întâmplare amuzantă în care ați fost protagonist).

La câte am făcut... am râs cu lacrimi tot timpul – aproape mereu râd. Eu comentam încontinuu. Sigur le-am dat bătăi de cap și lui Nea Mărin și lui Vârciu. Lui Liviu, de exemplu, i-a dat cu un ou crud în cap și cum e el așa atent la cum arată, a înnebunit! A vrut să mă omoare J

Dar Nea Mărin mi-a făcut-o. A zis într-o zi să mergem să mă plimbe cu barca. El zice ”hai să vă plimb cu barca de lux pe lac, la Limanu.” Eu nu aveam niciun chef, mi se părea chiar plictisitor că m-am plimbat deja cu toate tipurile de bărci. Dar în fine, am zis ”da”. Și, în timpul plimbării mă luase somnul, chiar am ațipit. Nea Mărin m-a trezit să le fac o poză lui și lui Liviu și apoi să facem și noi o poză împreună. Și când mă așez lângă el, îmi face vânt și am căzut direct în apă, în mijlocul lacului. Norocul meu că aveam vesta de salvare pe mine, că eu nu știu să înot și Nea Mărin știa asta. Bine, de asta și insistase atât de mult să nu mă urc în barcă fără vestă. Ce să vă spun, că eram și eu aranjată, eram machiată, aveam și ochelarii de soare la ochi. Mai mult, m-a lăsat acolo și a plecat. Iar când s-a întors până la urmă m-au scos legată cu o frânghie de un picior. Ce să mai, a fost circul naibii! O să vă distrați și voi cu siguranță când o să vedeți toată nebunia! A, și a mai fost o întamplare amuzantă – eu cu Liviu trebuia să facem clătite și să le vindem. Dar eu, care nu știu să fac niciun ou prăjit, vă dați seama. Și oamenii așteptau la coadă clătite, iar eu nu mai puteam de râs. Așa că le-am propus fac poză cu ei și să ne dea câte 10 Lei, că eu clătite nu am. Și am reușit cu strategia asta, am și câștigat.