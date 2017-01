Daniela Crudu – senzația acestei ediții la ”Poftiți la muncă”: ”Am dat nas în nas cu crocodilii, am avut un șarpe pe mine care era atât de greu că aproape am căzut cu el...”

Daniela Crudu încheie acest sezon al emisiunii ”Poftiți la muncă” cu multe aventuri la mare, alături de Nea Mărin, Liviu Vârciu, Adriana Bahmuțeanu, Giani Kiriță și Rona Hartner. Luni, 2 și marți 3 ianuarie, de la ora 20:30 la Antena 1, Daniela va fi senzația circului, trecând printr-o mulțime de situații care îi vor face și pe telespectatori să râdă cel puțin la fel de mult cum a râs ea.

”La câte am făcut... am râs cu lacrimi tot timpul – aproape mereu râd”, spune Daniela care își amintește că ea comenta încontinuu și că le-a dat bătăi de cap și lui Nea Mărin și lui Vârciu. Aproape toate experiențele prin care a trecut în această ediție au fost provocatoare pentru ea.

”Tot ce am făcut noi la circ a fost nou pentru mine, pentru că nu am mai luat parte până acum la un spectacol de acest fel, cu acrobații, cu spectatori, cu sala plină! A fost teribil, am stat și pe post de țintă, în show-ul în care se arunca în mine cu niște cuțite, am dat nas în nas cu crocodilii, am avut un șarpe pe mine care era atât de greu că aproape am căzut cu el...”, își amintește Daniela, însă spune că i-a plăcut foarte mult că a filmat la mare și că a stat numai în costum de baie aproape tot timpul.

Mai ales că în această vestimenție lejeră parcă putea fugi mai repede de Nea Mărin. ”Atât am alergat din cauza lui că nu trebuia să îmi fac griji că nu merg sală. Cu nea Mărin pe urmele tale, vă zic, îți menții silueta perfect J”, acesta certând-o de mai multe ori.

Cum s-a distrat făcând clătite, ea care spune că nu știe să prăjească nici măcar un ou, cum a spălat vase și a făcut curățenie în restaurantul condus de Chef Cătălin Scărlătescu în Mamaia, ce farsă i-au înscenat Liviu și Giani, scoțând-o vinovată că a pierdut biletele de circ și cum a aruncat-o Nea Mărin în apă și a tras-o înapoi în barcă cu o frânghie legată de un picior, sunt doar câteva dintre momentele pe care telespectatorii Antena 1 le vor vedea în ultima ediție a emisiunii ”Poftiți la muncă”, la Antena 1, de la ora 20:30.