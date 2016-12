Nea Mărin, melancolic, în fața camerelor. Amintiri de poveste, dintr-o viață de artist: ”Am dansat pentru Fidel Castro. Am dat și mâna cu el”

Invitat la emisiunea ”Voi cu Voicu”, Nea Mărin a vorbit despre călătoria lui din tinerețe în Cuba. Lumea dansului l-a adus în faţa uneia dintre cele mai controversate persoane din lume.

"În 1978 am făcut parte din delegaţia oficială a României. AM participat la Festivalul Mondial al Tineretului. 126 de ţări au fost, printre care şi România. Atunci, am avut ocazia să îl cunosc pe Fidel Castro, să dau mâna cu el (..) Avea răbdare să vadă toate spectacolele", povesteşte Nea Marin.

Îşi aminteşte că totul a început în 1969, când a dansat pentru prima dată la Sala Palatului, cu ocazia alegerii lui Nicolae Ceauşescu:

"Cred că de atunci au inceputut să pună ochii pe mine mulţi coregrafi din ţară. În 1973, când am venit la liceu, pe 1 octombrie am citit în Informaţia Bucureştiului ca AnsamblulTineretului primeşte tineri între 18 şi 26 de ani. Avea 15 ani, m-am dus la concrs şi am intrat direct. Asta am făcut toată viaţa mea:dans. 50 de ani de când dansez".