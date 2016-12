Rona Hartner a rămas fără voce la ”Poftiți la muncă”

Rona Hartner intră în rolul de concurent în ultima ediție a emisiunii ”Poftiți la muncă”, ce va fi difuzată la Antena 1 pe 2 și 3 decembrie, de la ora 20:30. Alături de nea Mărin, Liviu Vârciu, Daniela Crudu, Giani Kiriță și Adriana Bahmuțeanu, Rona descoperă lumea circului și trece prin diverse probe pentru a ajuta un caz special.

Întâlnirea cu amfitrionul emisiunii și tot spectacolul de pe litoralul românesc au amuzat-o pe artistă, spunând că alături de nea Mărin ”știi când te trezești, dar nu știi dacă mai apuci să dormi” și că nu se aștepta la atâtea provocări și atâta distracție.

”Mi-a plăcut să fiu în echipă cu Nea Mărin, să îl văd la treabă cot la cot cu noi, să îmi dau seama ce înseamnă să fii lider și să lupt pentru un caz de excepție”, spune Rona, pentru care cel mai amuzant moment a fost promovarea circului.

”Mergeam cu un car special printre oameni, pe litoral. Acest moment a fost de nedescris J Nu ne mai puteam opri din râs, simțeam că explodăm. Noi am enumerat diferitele animale de la circ, după care am început să improvizăm. Atunci am aflat eu ce mare talent de improvizație are Giani Chiriță. Care a inventat dresuri de greieri, de broaște, vrute și nevrute... Râdeau până și cei care conduceau carul respectiv, dar și oamenii circului care se închinau și ziceau <asta chiar că e circ, nu glumă>. După această zi nu am putut vorbi timp de trei zile, fiindcă îmi pierdusem vocea!”, adaugă vedeta.

Cel mai inedit moment și lucrul pe care nu l-a făcut niciodată a fost dresura de peruși, o acțiune deloc ușoară. Cum s-a înțeles cu ceilalți membri ai echipei și prin ce alte aventuri a trecut, telespectatorii vor vedea în primele zile ale lunii ianuarie, la Antena 1.

Ce vi s-a părut cel mai greu din toată participarea la emisiunea ”Poftiți la muncă”? Ce situații v-au provocat cu adevărat?

Cu nea Marin știi când te trezești, dar nu știi dacă mai apuci să dormi. A fost complet imprevizibil, cu multe concursuri, două echipe, cu Prințișorul moștenitor Vârciu ca echipă adversă, cu multe idei și emoții... La Nea Mărin a fost ziua și surpriza. Nu mă așteptam la atâtea provocări și nici nu credeam că voi râde atât de mult!

Ce v-a placut cel mai mult?

Mi-a plăcut să fiu în echipă cu Nea Mărin, să îl văd la treabă cot la cot cu noi, să îmi dau seama ce înseamnă să fii lider și să lupt pentru un caz de excepție.

V-a certat vreodată nea Mărin? De ce?

El așa vorbește tot timpul ca și cum ai impresia că te ceartă! Dar de fapt cred că ne iubește pe toți extrem de mult! Și ne știe și cu bune și cu rele, cred că are radigrafia fiecăruia și încearcă să ne găsească punctul sensibil ca să ne ducă cât mai departe și să vadă când explodăm.

Ce ați învățat de la Nea Mărin?

Că în viață, dacă muncești, faci ceva și că nu există muncă rușinoasă! Cu Nea Mărin munca este doar sănătoasă!

A fost vreun lucru pe care nu l-ați făcut niciodată și l-ați făcut acum?

Dresura de peruși, a fost într-adevăr un moment interesant și captivant! La circ am aflat că dacă oamenii muncesc pentru a câștiga o pâine atunci, cu tot respectul, și animalele muncesc pentru propria pâine. Dar mai ales am aflat că animalele sunt prioritare! Și sunt extrem de respectate! Fără ele, circul moare deci ele sunt cele mai importante și nu putem să ne comportăm oricum.

Ce v-a lipsit cel mai mult din rutina sau obiectele obișnuite cât timp ați fost la Poftiți?

Ne-a lipsit aldamașul! Nu am avut timp deloc, doar de câteva cafele! Dar fără aldamaș, ca în Maramureș parcă ceva lipsea! Până când am întâlnit un preot care ne-a oferit o palincă de la el, făcută în casă și parcă ne-a mai venit inima la loc!

Vă rugăm povestiți-ne (cu detalii) un moment de la filmări în care ați râs cu lacrimi (o întâmplare amuzantă în care ați fost protagonistă).

Cel mai haios moment a fost când trebuia să anunțăm că vine circul! Și mergeam cu un car special printre oameni, pe litoral. Acest moment a fost de nedescris J Nu ne mai puteam opri din râs, simțeam că explodăm. Noi am enumerat diferitele animale de la circ, după care am început să improvizăm. Atunci am aflat eu ce mare talent de improvizație are Giani Chiriță. Care a început să înnebunească și el și să inventeze dresuri de greieri, de broaște. De vată pe băț, de vrute și nevrute... de râdeau până și cei care conduceau carul respectiv, dar și oamenii circului care se închinau și ziceau "asta chiar că e circ, nu glumă "după această zi nu am putut vorbi timp de trei zile, fiindcă îmi pierdusem vocea!