Bărbatul Valentina va apărea pe coperta Vogue! Transsexualul nu a avut timp să-și schimbe sexul

Valentina Sampaio, primul model transsexual, va apărea pe coperta celebrei reviste de modă „Vogue”, ediția franceză. Numărul atipic va fi publicat în luna martie, iar inițiativa a fost una lăudată de toate publicațiile din lume care sprijină drepturile persoanelor LGBT.

Cât despre Valentina, nu putem decât să-i admirăm formele perfecte, care ar face invidioasă pe orice Evă! Curburile feminine, parcă sculptate de dalta unui estetician, și curajul de a i se arăta lumii așa cum este: un model captiv într-un corp care nu-l reprezintă! Deocamdată, Valentina este din punct de vedere anatomic un Valentin, cu organe sexuale specific masculine.

Deocamdată, modelul nu a recurs la o operație de schimbare de sex, dar procedura chirurgicală va fi efectuată în Thailanda, o țară renumită pentru astfel de intervenții. .

Vogue a dezvăluit coperta ediţiei din martie, pe site-ul său web. Într-un decor psihedelic, într-un amalgam de culori neon, magnetice, Valentina apare îmbrăcată într-o rochie de ”domniță”, de inspirație retro, cu mâneci bufante și decolteu amețitor. Mesajul de pe copertă este unul puternic, un manifest al unei întregi comunități LGBT. Frumusețea de tip transgender: cum bulversează ea lumea!”, e titlul ales de redactorul-șef al ”Vogue” Franța.

Fotografiile sunt rezultatul unei colaborări dintre revistă şi Mert Alas și Marcus Piggott, doi dintre cei mai cunoscuți fotografi din domeniu, renumiți pentru că au lucrat de-a lungul timpului cu nenumărate nume grele din industria fashion. Pe lângă copertă, a apărut şi o mostră din pictorialul din interiorul revistei.

Valentina arată excepțional, fiind obișnuită cu aparițiile în reviste precum ”Elle” și reprezentarea unor branduri de cosmetice renumite la nivel mondial.

Cum explică psihiatrii transsexualitatea

Din punct de vedere medical, transsexualitatea este o „tulburare de identitate de gen".

„Transsexualitatea ste o tulburare a identității sexuale, adică aceia care o au nu știu exact dacă sunt bărbați sau femei. Un pacient, de exemplu, poate avea pe dinafară aspect feminin, dar organele genitale să fie cele masculine și să fie folosite ca atare.

Nu am văzut foarte multe situații, dar vreo două-trei tot am văzut. Uneori, cel puțin o dată, am avut convingerea că omul din fața mea era homosexual. El începuse un proces de schimbare de sex, dar s-a oprit la jumătate și mi-a declarat că lui i se pare că e bine așa. Părerea mea personală, nu în calitate de psihiatru, este că există unele persoane care într-adevăr nu reușesc cu nici un chip să parcurgă procesul acesta de individualizare și stabilire a unei identități de gen”, a declarat un medic psihiatru pentru a1.ro.

Transsexualii doresc tratament biologic (intervenții chirurgicale, hormoni) pentru modificarea sexului lor biologic și pentru dobândirea caracteristicilor anatomice ale sexului opus.

De ce acte are nevoie un transsexual pentru a efectua o operație de schimbare de sex?

În primul rând, este obligatorie o evaluare psihiatrică, un aviz. Criteriile sunt destul de severe, dar intenția este aceeași: de a încuraja oamenii să își găsească un loc clar într-unul din cele două sexe recunoscute legal, cunoscându-se că în majoritatea cazurilor este posibil acest lucru.

Sursă: Vogue.fr