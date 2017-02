DOINIȚA BABOIANU, bătrâna care curăța Piața Victoriei după protest, a revenit cu noi declarații. „Voi, tinerilor, sunteți motorul României! Țara noastră are nevoie de voi!”

Doiniţa Baboianu, bătrânica care a cucerit inimile a milioane de români, a revenit cu noi mesaje către oamenii care au ieșit și ies să protesteze în Piața Victoriei.

Jurnaliștii „Adevărul” au găsit-o pe angajata firmei care a curăţat Piaţa Victoriei după miting, după ce a fost filmată în timp ce le spunea tinerilor jandarmi şi jurnalişti cum arată viitorul lor în România, dacă guvernanţii nu sunt responsabili.

"E jale, mamă! Copii nevinovați, sunteți ca florile. Viitorul vostru e varză, pe mâinile criminalilor!", a fost îndemnul inițial al femeii care părea să aibă copii și nepoți acasă.

Deși îi este greu, se mândrește că e româncă

Femeia care a strâns mii de peturi și pancarde după proteste a dezvăluit faptul că face curățenie pentru a-și suplimenta veniturile, căci are o pensie foarte mică. Cu toate astea, nu a cerut ajutorul nimănui, căci ea muncește pentru fiecare ban pe care-l câștigă și crede în Dumnezeu. Nu se plânge de nimic, ba mai mult, este mândră că este româncă, iar acest sfat - de a se simți mândri de ceea ce sunt - l-a dat și conaționalilor săi.

Doinița a îndemnat tinerii să se unească, căci ei sunt „motorul României”

„Nu vreau să nu fiu de acord cu neligiuirea. Eu sunt de acord cu dreptatea! (...) Eu vreau ca tot românul să nu ajungă la pușcărie. Vreau ca tinerii să primească o casă, un sprijin, să-și folosească inteligența pentru binele țării. (...) Voi, tinerilor, sunteți motorul României! Țara noastră are nevoie de voi să vă uniți, să faceți ceva, să vă mândriți că sunteți români!”, e doar o parte a mesajului transmis de femeie prin intermediul ziarului „Adevărul”.

Doiniţa a declarat că nu a făcut niciun apel, ci doar i-a rugat pe români să se unească în aceste momente care vor fi, cel mai probabil, pagini de istorie contemporană.

„Sunt văduvă, sunt şi eu mamă, chiar dacă nu mai sunt copiii cu mine, îi iubesc oriunde ar fi. Atât i-am învăţat, să muncească. (...) Eu nu am inspirat pe nimeni. Nu am făcut niciun apel personal. Am spus doar să se unească, să dea dovadă că sunt români, să nu ajungă rău. Eu atât vreau să ştie tot românul: eu mă mândresc că sunt româncă şi îi rog şi pe ei că orice ar face în continuare şi oriunde ar fi, să fie mândri că sunt români. Vreau că să ne iubim unii cu alţii, vreau că să fie dreptate, pe cale amiabilă”, a mai spus Doinița Baboianu.

Întrebată dacă vrea să fie ajutată, femeia a refuzat, căci se simte în stare să se descurce singură, chiar și adunând gunoaiele.

„Am convingerea că toţi românii sunt necăjiţi şi trăiesc cu chiu, cu vai. Până acum am mâncat pâine. De ce să iau cozonacul de pe farfuria altuia? Mulţumesc din suflet”, a încheiat vizibil emoționată, femeia.

