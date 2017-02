Știm poveștile cu bebeluși născuți pe șenile iarna, în tren sau acasă, dar aceasta le întrece! O femeie și-a născut fetița pe marginea drumului! Și în România s-a întâmplat!

Venirea pe lume a unei copil este cu siguranţă un moment deosebit în orice familie. Dar pentru o americancă a fost cu totul şi cu totul special. Imani Crawford​ a născut la marginea unei autostrăzi. Era în maşină, în drum spre spital, când şi-a dat seama că bebluşul se cam grăbeşte.

Aşa că a coborât şi a născut, ajutată de o prietenă şi, prin telefon, de un poliţist bine pregătit pentru situaţii de urgenţă. Emoționată, apoi tânăra mamă și-a strâns fericită nou-născutul la piept. Deși i-a fost frică că s-ar fi putut întâmpla ceva neprevăzut, care să pună viața fetiței în pericol, totul s-a terminat cu bine și cu un plânset zdravăn de bebeluș!

Și-a născut singură fetița pe asfalt

Amândouă au trecut printr-o experiență pe care mama sigur nu o va uita niciodată. Micuța a venit pe lume joi dimineaţă.Tânăra a simţit contracţiile aşa că a plecat urgent cu o prietenă spre spital. Pe drum însă şi-a dat seama că va ajunge prea târziu. A oprit maşina, s-a dat jos şi şi-a născut fetiţa chiar pe asfalt.

„Ne-am dat seama că fetiţa respira şi se mişca puţin, aşa că ni s-a spus să o ţinem învelită, să-i fie cald”, a declarat, printre lacrimi, o martoră.

Din fericire, nu au fost complicaţii. Mama cu nou-născutul au ajuns rapid la spital, iar poliţistul care a ghidat-o pe prietena femeii e mulţumit că a putut ajuta într-un asemenea caz special.

Și în România, o femeie a născut pe stradă

În 2011, s-a întâmplat un caz similar și în țara noastră. Atunci o femeie de 35 de ani, care locuia cu părinţii şi cu fraţii săi într-o casă din chirpici din localitatea ialomiţeană Munteni Buzău, a născut în mijlocul unui drum din comună, ajutată de către şeful postului de Poliţie.