18 copilași ca 18 flori de primăvară! La 54 de ani, românca Livia Ionce e „mamă” pentru zece fete și opt băieți: „Nu am plănuit câți copii să avem. Il lăsăm pe Dumnezeu să ne ghideze viețile!”

Acum zece ani, toate ziarele canadiene titrau dacă nu pe prima pagină, pe cea de-a doua că românca Livia Ionce, atunci în vârstă de 44 de ani, a dat naștere celui de-al 18-lea copil, o fetiță.

Presa canadiană a declarat-o pe Livia „cea mai prolifică mămică”, deoarece nici o altă femeie nu a mai născut atâția copii pe teritoriul canadian. Nici până atunci, nici de atunci încolo, adică în ultimii zece ani.

Micuța Abigail, așa cum a fost botezată fetița, a fost vizitată la spital de toți frații mai mari, cel dintâi fiind un tânăr de 23 de ani în 2008. „Nu am plănuit câți copii să avem. Il lăsăm pe Dumnezeu să ne ghideze viețile!” , a declarat atunci jurnaliștilor Alexandru Ionce, capul familiei.

Capul familiei a vrut un băiat

La fel ca și mama eroină, și capul familiei a fost încântat de nașterea fetiței. pe care au numit-o „un dar de la Dumnezeu”.

„Sincer să fiu, aș fi preferat să am un băiețel, că să existe un echilibru în familie. Însă sunt foarte fericit și așa, cu atât mai mult cu cât Livia și fetiță nou-născută, Abigail, sunt perfect sănătoase. Am primit zeci de telefoane din diverse colțuri ale lumii, pentru a face declarații. Am fost sunat din Germania, din Marea Britanie, de la numeroase publicații și agenții din toată Canada și chiar și din România”, s-a lăudat atunci Alexandru Ionce.

Românii au declarat că au primit oferte din partea mai multor televiziuni de pe continentul american pentru a apărea în documentare, însă au refuzat. Acum zece ani, Alexandru Ionce muncea în construcții, a renunțat o vreme la slujba lui, pentru a avea grijă de familie. Românii erau plecați din țară încă din 1990, după Revoluție.

Din 2008, de la nașterea fetiței, presa internațională nu a mai scris despre români. În 2015, „recordul” familiei Ionce de pe teritoriul canadian a fost depășit de soții Beatrice și Leonard Collins din Ontario, care au adus pe lume nu mai puțin de 19 copilași, dintre care trei perechi de gemeni.

O rusoaică a născut în secolul al XVIII-lea 69 de copii

Femeia care a dat naştere celor mai mulţi copii era soţia unui ţăran din Rusia, Feodor Vassilyev, care a trăit între anii 1707 şi 1782. Cazul a fost raportat la Moscova pe 27 februarie 1782 de către Mănăstirea Nikolsk, care a înregistrat fiecare naştere.

Se spune că, în acea perioadă, doar doi dintre copiii născuţi au murit. Prima soție a lui Feodor Wassilief a născut de 27 de ori, dar a dat naștere la câte patru perechi de cvadrupleți, trei de tripleți și 16 de gemeni. În plus, soțul ei, care și-a refăcut viața alături de altă femeie a mai avut încă 18 copii, pe lângă cei 69.

The Gentleman’s Magazine (1783, 53, 753) scrie: „Într-o scrisoare oficiala pe care o avem acum în faţă, datată pe 13 august 1782, St Petersburg, O. S. Feodor Wassilief, un ţăran despre care se spune că este încă în viață şi se bucura de o sănătate perfectă, a avut:

Cu prima soţie:

4 x 4 = 16

7 x 3 = 21

16 x 2 = 32

–––-

27 de naşteri, 69 copii

Cu a doua soţie:

6 x 2 = 12

2 x 3 = 6

–––

8 naşteri, 18 copii”

Surse: http://www.huffingtonpost.ca, Toronto Star,/www.haramkhori.com