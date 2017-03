40 DE ANI DE LA CUTREMURUL DIN 1977. Mărturiile medicilor: "Macabru a fost numărul mare de morţi, înşiraţi de la poarta Spitalului Floreasca, până la morgă"

Amintirile legate de cutremurul din 4 martie 1977 - care a curmat aproape 1.600 de vieţi - sunt încă vii, la 40 de ani de la tragedie, în memoria celor care au văzut morţi "înşiraţi" de la poarta spitalului până la morgă, răniţi căraţi în spate sau aduşi la spital cu ambulanţe şi cu taxiuri.

În 1977, Spitalul Floreasca era singura unitate medicală de urgenţă din Bucureşti, iar cadre medicale şi pacienţi îşi amintesc şi acum coşmarul de atunci, mulţimea de morţi şi valul de răniţi. Îşi amintesc momentul în care au simţit cutremurul - părea că tavanul stă să cadă peste ei şi au auzit “geamătul clădirilor”. Apoi întuneric, scări pline de moloz, resturi de cărămizi, sute de morţi întinşi pe jos … scene de front.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmpla atunci, la 12 km de Palatul lui Ceaușescu din Snagov: "Înainte, s-a auzit un vuiet. Ne-a prins în casă și ne-a izbit de perete. Apoi, ne-am culcat bine mersi"

"Macabru a fost numărul mare de morţi care nu au mai încăput în morgă. I-am înşirat pe jos, de la poarta spitalului până la morgă"

În 1977, profesorul dr. Andrei Firică era directorul Spitalului Floreasca, singurul spital de urgenţă din Bucureşti la acea vreme. Îşi aminteşte şi acum ce a trait în timpul cutermurului, dar şi momentul în care a început să vină valul de victime.

“Răniţi căraţi în spinare de cei care ieşiseră teferi, ploaie de taxiuri cu răniţi, de maşini particulare, de salvări. Spitalul s-a umplut de tineret, studenţii pe care îi aveam atunci în stagiu, medici secundari. Nu s-a făcut niciun apel. Au venit pentru că ştiau că locul lor este la spital în astfel de momente. A fost mare nevoie de fiecare dintre ei. Era nevoie de oameni care să care brancarde, să ducă pacienţii, să le acorde un prim ajutor”, povesteşte profesorul Andrei Firică.

În mai puţin de un minut au pierit aproape 1.600 de oameni, dintre care 1.424 doar în Bucureşti.

La avalanşa de răniţi, s-a făcut un triaj riguros - unii au fost duşi direct în sala de operaţii sau în salonae, alţii au fost lăsaţi în aşteptare. Medicii au stat atunci şi peste 12 ore în sala de operaţii, unde se lucra pe bandă rulantă.

CITEȘTE ȘI: Înregistrarea morții s-a făcut în sala Radiodifuziunii: ”Aud ţipetele oamenilor, groaza lor. O trăiesc și acum în câte un vis”

“Ca să putem face faţă la avalanşa aceea de răniţi, fiind singurul spital de urgenţă, a fost nevoie să facem un triaj riguros al răniţilor. Pe unii răniţi, care ar fi putut aştepta o oră sau două, i-am dus în două amfiteatre. Erau bolnavii în aşteptare. Alţii au fost duşi direct în sala de operaţie, alţii în saloane, în funcţie de gravitate. Medicii, la rândul lor, s-au organizat.

Chirurgii s-au mobilizat rapid, deşi nu era un număr atât de mare cât să facă faţă nevoilor. Ştiu că am intrat în sală la ora 23.00 şi am ieşit abia a doua zi la ora 12.00. Nu făceam altceva decât scoteam mănuşile folosite, puneam altele şi operam un alt bolnav. Lucram pe bandă. Toţi angajaţii din spital erau instruiţi să facă faţă unor situaţii critice, de la brancardier, la medic. Pentru un brancardier este foarte importantă viteza cu care se mişcă, viteza cu care reacţionează, mobilitatea, să ştie unde să ducă bolnavul”, mai spune medicul.

Triajul a continuat şi, pe măsură ce au venit tot mai mulţi răniţi, cei care nu erau urgenţe erau trimişi la alte spitale, cum ar fi “Grigore Alexandrescu”, Colţea, Colentina.

“Ne-am rezervat spitalul doar pentru cazurile foarte grave, care mergeau în sală, în Terapie Intensivă. Noi eram antrenaţi în medicina de urgenţă. Ştiam exact unde să trimitem bolnavii, foarte mulţi au ajuns direct pe masa de operaţie", îşi aminteşte medicul.

În timpul cutremurului, s-a stins lumina în spital, iar oamenii “fugeau ca potârnichile” să găsească un loc sigur.

“Am avut o perioadă în care s-a stins lumina în spital. Sigur că a intrat în funcţiune grupul electrogen care era folosit numai pentru sălile de operaţie. Îmi amintesc şi azi de gestul cu adevărat eroic al unei asistente. Eram în sală cu pacientul intubat. A început cutremurul. Noi toţi ne-am speriat, am fugit ca potârnichile sub grinda uşii aflată la câţiva paşi în spatele mesei. Pentru câteva clipe, credeam că va cădea tavanul peste noi, atât de tare «gemea clădirea». Singura lucidă, o asistentă de la Terapie Intensivă, şi-a dat seama că bolnavul era intubat şi dacă pleacă şi ea acesta se va asfixia. Ea a stat şi i-a suflat în gură timp de câteva minute, până ne-am recules noi şi am revenit. Niciodată nu am putut să uit gestul ei. Până atunci, pentru mine era o asistentă ca oricare alta. Dar nu aş fi putut descoperi un astfel de eroism dacă nu aş fi fost lângă ea în seara aceea. Sigur nu a fost un gest singular. În momente dramatice românii ştiu să se mobilizeze”, îşi aminteşte profesorul Firică.

"Intrarea pe la camera de gardă a Spitalului Floreasca era “pavată cu morţi”. Aveau la mână un bilet pe care scria locul de unde au fost aduşi"

Profesorul Mircea Beuran, astăzi şeful Clinicii de chirurgie de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, era în 1977 student în anul IV. Îşi aminteşte că, după cutremur, toţi studenţii au alergat la spital. Atunci, studenţii din anii III-IV de la Chirurgie ştiau să facă pansamente, să măsoare tensiunea şi pulsul, să ajute chirurgul în pregătirea pacientului.

CITEȘTE ȘI: Coana Odetta: „Soțul meu, doctor, era la față alb ca varul! Amputase picioare, mâini, îi muriseră oameni în brațe, dar niciodată nu îl văzusem în starea asta!”

“Pentru identificare, aveau la mână un bileţel pe care era scris locul de unde au fost aduşi: blocul Lizeanu, Dunărea, Casata. Veneau tot timpul tărgi. Noi, studenţii, eram chemaţi peste tot să dăm o mână de ajutor. Am stat în spital zile întregi”, povesteşte medicul.

El spune că ceea ce impresiona atunci era ordinea din spital. Deşi nimeni nu era pregătit pentru un cutremur atât de mare, toţi angajaţii ştiau perfect ce au de făcut în cazul în care ar fi fost o catastrofă cu multe victime.

Cutremurul produs în 4 martie 1977, la ora 21:22, a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter şi o durată de circa 56 de secunde. Peste 1.570 de persoane şi-au pierdut viaţa, din care peste 1.420 în Bucureşti. De asemenea, alte aproximativ 11.300 de persoane au fost rănite şi în jur de 35.000 de locuinţe s-au prăbuşit. În Capitală s-au prăbuşit cel puţin 33 de clădiri şi blocuri mari.

Sursa: News.ro

Surs foto: Adevarul