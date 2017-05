A murit Paul Fister, cascadorul care, la cutremurul din '77, a scos cu masca de gaze oamenii de sub dărâmături: "Căram molozul cu raniţa de la masca de gaze. De 128 de ore, fata aia era îngropată de vie"

"Nu mor caii când vor câinii", aceasta era vorba lui Paul Fister. Din păcate, de aceasta dată, "câinii" nu au mai fost aşa de blânzi. Au muşcat adânc şi au fugit, luându-l odată cu ei pe cel care a fost supranumit "Ultimul Haiduc”.

Fost pugilist, Paul Fister amintea, mai degrabă, de un haiduc din vremuri demult apuse, decât de un locuitor al secolului XXI. Cu plete albe până la umeri și mustață "pe oală", cascadorul s-a născut la data de 7 septembrie 1944, la Brașov, și a devenit un cascador admirat de o întreagă breaslă.

La vârsta de 22 de ani și-a schimbat domiciliul în orașul Buftea, unde a început cariera de actor și cascador la Centrul de Producție Cinematografică Buftea. A jucat și a executat cascadorii în zeci de filme de acțiune românești și coproducții semnate de regizori celebrii, de-a lungul a cinci decenii de carieră cinematografică.

Sursa foto: Adevărul

Paul Fister a fost o prezență permanentă în filmele lui Sergiu Nicolaescu, numele lui fiind legat de câteva dintre titlurile importante din filmografia regizorului, precum "Un comisar acuză", "Nemuritorii", "Pentru patrie", "Mircea", "Coroana de foc" și "15" și în alte filme de referință pentru cinema-ul românesc de gen de înainte de 1989, precum "Buzduganul cu trei peceți", în regia lui Constantin Vaeni, "Ecaterina Teodoroiu", în regia lui Dinu Cocea sau "Misterele Bucureștilor", în regia lui Doru Năstase.

Relația cu Sergiu Nicolaescu a trecut dincolo de scenele de pe platourile de filmare, după cum recunoștea chiar marele cascador, pentru Adevărul.

„Sunt singurul cascador căruia nu i-a zis niciodată dă-te mai încolo. Pe ceilalţi se mai enerva, îi mai înjura. Aşa era el. Pe mine m-a scos din multe nenorociri. Nu mi-au plăcut niciodată miliţienii. Le rupeam epoleţii şi caschetele şi-i băteam măr! Mă trimiteau ăştia la galere pentru câte doi ani... Făceam câte o zi la Rahova, după care plăteam cauţiune, ca-n America!“.

Ultimul deceniu i-a adus roluri și cascadorii în producții internaționale: "Epicenter", "BloodRayne", "7 secunde" sau "Dead in Tombstone", turnat în 2012, cu Mickey Rourke şi Danny Trejo în rolurile principale. Întâlnirea cu cel din urmă avea să-l iumească.

"Machete" a luat lecții de la cascadorul român

„Danny e un tip foarte agreabil, stătea mereu cu noi, românii din echipa de filmare. Când a aflat că eu şi cu el suntem născuţi în acelaşi an, 1944, nu s-a mai dezlipit de mine. Mi-a şi zis: «Băi, eu am fost puşcăriaş, nu mă consider mare vedetă de cinema»“, a povestit Fister. După ce a petrecut 15 ani în cea mai temută închisoare din Statele Unite, San Quentin, pentru spargeri, atac şi posesie de droguri, Trejo a ajuns întâmplător pe platourile de filmare de la „Trenul evadării“ / „Runaway Train“, în 1985, unde i s-a oferit un rol episodic, de puşcăriaş. Au urmat peste 100 de filme, cele mai cunoscute fiind „Machete“, „Desperado“, „Con Air“ şi „Once Upon a Time in Mexico“, povestea cascadorul, potrivit Adevărul.

Iar experiența într-ale cascadoriei avea să salveze vieți. Cu un curaj incredibil, gata să sară în ajutorul oricui o cerea, Paul Fister s-a aventurat printre dărămturile produse de cutremurul din '77.

Nu ar fi putut să refuze. O femeie în vârstă de 62 de ani (pe atunci o tânără la început de drum), probabil, se gândește, astăzi, cu recunoștință la cel care.... nu mai e, dar ajutat-o pe ea să fie.

„Era o fată, Livia Negoescu. Împlinise 22 de ani chiar în ziua cutremurului. Era în pat cu logodnicul ei, într-un apartament de la etajul şapte, când s-a prăbuşit blocul. Norocul ei a fost că s-a sprijinit tot timpul pe corpul logodnicului, care a murit după două zile de chinuri. Era un spaţiu extrem de îngust, nu se putea ajunge la ea. Şi s-au căutat tot felul de modalităţi de salvare. S-a vorbit chiar să vină minerii de la Filipeştii de Pădure şi să sape un tunel până în Piaţa Rosetti.

Până când a exclamat cineva: «Un cascador. Să vină un cascador». Şi ne-au adus, aşteptând o minune de la noi. Nu se putea săpa cu utilaje, pentru că se scurgea molozul în subsol şi praful o sufoca pe fată. Şi atunci am săpat cu mâinile goale. Lucram cu rândul şi căram molozul cu raniţa de la masca de gaze, ca să lărgim trecerea. Până la urmă am intrat. Plafonul se prăbuşise peste dormeză, care era bine înţepenită. Tot cu mâinile goale a dezmembrat-o Stavru, bucată cu bucată!

128 de ore a stat fata aia acolo îngropată de vie, până când am scos-o la lumină. Când ne trăgeam sufletul, a venit tatăl logodnicului, care ne-a rugat frumos să-l scoatem şi pe el, ca să-l îngroape creştineşte", a povestit Fister, pentru Adevarul.

Nimic nu a fost prea mult pentru Paul Fister. În 2015, la 71 de ani, cascadorul "s-a aruncat" ]n filmul Aferim, în regia lui Radu Jude, care a fost laureat al Ursului de Argint. Nici măcar atunci nu s-a putut dezlipi de caii lui dragi, de la Buftea, pe care-i iubea nespus. Cascadorul a ales să călărească propriul animal: "M-au invitat la nişte probe, le-am plăcut. Am avut o singură rugăminte la el. Eu nu călăresc orice gloabă, i-am zis. A fost de acord, aşa că am venit cu unul dintre caii mei, un bălan".

Profesorul, mentorul spiritual și părintele cascadorilor din actuala generație, a fost iubit și respectat de întreaga breaslă. Toţi cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, sunt aşteptaţi la capela Cimitirului Raiciu din Buftea. "Nu mor caii când vor câinii" și cu siguranță nici marele cascador Paul Fister nu va muri din conștiința românilor, a celor care i-au apreciat munca.

Surse: news.ro, adevarul.ro, agerpres.ro