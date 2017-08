Când un puști de nouă ani a aplicat pentru un job, NASA i-a dat cel mai tare răspuns din istorie! „Am auzit că ești un Gardian al Galaxiei?”

Uneori viața ne oferă lucruri spectaculoase și situații la care nu ne-am fi gândit. Exact așa s-a întâmplat și cu cei de la NASA, atunci când un puști le-a trimis o scrisoare. Și atenție, intențiile lui au fost cât se poate de reale!

A fost recent un moment când oficialii NASA au anunțat că scot la concurs un post de „ofițer pentru protecție planetară, însărcinat să protejeze omenirea de extratereștri și viceversa”. A fost modul ceva mai amuzant pentru a anunța, de fapt, un post pentru cineva doritor să se asigure că astronauții nu aduc din spațiu reziduuri extraterestre și viceversa.

Doar că anunțul a sunat bine și pentru un puști de nouă ani din New Jersey, Statele Unite. Cel mic a luat anunțul în serios. Cu mâinile lui de copil a înșfăcat o bucată de hârtie, un creion (pe care l-a pregătit dinainte cu multă atenție) și ... s-a pus pe scris (cu scrisul ăla bun și frumos).

„Dragă NASA,

Mă numec Jack Davis și aș dori să aplic pentru postul de ofițer pentru protecție planetară. Chiar dacă am nouă ani eu cred că sunt potrivit pentru acest job. Și unul dintre motivle pentru care aplic este faptul că sora mea îmi spune mereu că sunt extraterestru.

De asemenea, am văzut toate filmele cu spațiul cosmic și cu extratereștri. Am văzut chiar și „Marvel Agents of Shield” și acum sper să văd „Men in Black”. Sunt bun și la jocuri video. Sunt mic, deci pot învăța să gândesc precum un extraterestru.

Cu deosebită stimă, Jack Davis,

Gardian al Galaxiei

Clasa a IV-a”

Și fiindcă băieții de la NASA știu să dea aripi puștilor isteți, în scurt timp a venit și răspunsul oficial, semnat de însuși directorul diviziei de știință a planetei:

„Dragă Jack,

Am auzit că ești un Gardian al Galaxiei și că ești interesat să ajungi ofițer pentru protecție planetată. Grozav!

Postul nostru este cu adevărat intneresant și implică multă muncă. Este despre protejarea Terrei de mici microbi atunci când astronauții se întorc din misiuni sau atunci când aducem la noi mostre de pe Lună, asteroids sau chiar de pe Marte. Mai este vorba și despre faptul că trebuie să protejăm alte planete și Luna de germenii noștri în timp ce explorăm Sistemul nostru Solar.

Suntem mereu în căutare de viitori oameni de știință și ingineri străluciți, capabili să ne ajute. Sper să înveți mult și să faci bine la școală. Sperăm să te vedem aici, la NASA, într-o bună zi!

Cu drag,

Doctor James Green, director al diviziei Știință Planetată”.

Cuvintele sunt de prisos. Uneori, cei mici ne pot face pe noi, oamenii mari, să ne descoperim laturi sensibile de care nu eram conștienți până într-un punct. Mintea unui copil și modul în care acesta percepe lumea poate să bată, uneori, chiar și scenariul unui film de la Hollywood. Și noi, adulții, ar trebui să fim acolo ca să îi dăm aripi.

