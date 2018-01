Cea mai emoționantă fotografie! Un fost model, victimă a unui incendiu, își alăptează bebelușul. „Nu am văzut ceva mai frumos și mai plin de speranță!”

Fostul model australian Turia Pitt a postat pe o rețea de socializare o fotografie în care-și alăptează bebelușul, un băiețel perfect sănătos pe care l-a născut la finalul anului 2017. Pielea micuțului, una ca spuma laptelui, contrastează puternic cu cea a mamei, plină de cicatrici, „recompusă” din grefe de piele însăilate la un loc.

Internauții au fost emoționați până la lacrimi de imagine, căci nicio experiență mutilantă nu poate știrbi frumusețea unei mame care-și privește puiul cu atâta drag, ținându-l cu grijă cu monturile rămase după amputarea degetelor de la o mână. „Nu am văzut ceva mai frumos și mai plin de speranță!”, a fost comentariul unei mame, după ce a privit atent fotografia. De asemenea, mesajul protagonistei pentru fiul ei este unul care nu mai are nevoie de vreo explicație sau comentariu: ”My love for you is illimitable!”/ „Dragostea mea pentru tine este dincolo de orice limită!”.

Un trup care a ars ca o torță, doi ani petrecuți pe un pat de spital

În 2011, în timp ce concura în Australia la un ultramaraton de 100 km, Turia a fost prinsă de un incendiu de vegetație, și a fost la un pas să nu supraviețuiască. Femeia a avut peste 65% din suprafață pielii arsă, a petrecut doi ani în spitale, dar a continuat să lupte!

Ani de zile, costumul compresiv i-a fost ca o a doua piele, iar ceea ce a ținut-o în viață a fost dragostea. Citind despre tragedia ei, nu are cum să nu te gândești la Colectivul nostru și la tinerele pe care le-a desfigurat... Vă amintiți cum una dintre victime, românca Alexandra Furnea, scria într-o scrisoare pe Facebook: ”Cândva, petecele acestea bolnave de carne moartă, devorată de microbi, au fost pielea mea frumoasă”. Poate Turia ar putea-o înțelege perfect pe Alex a noastră, căci până la urmă ambele femei, de o frumusețe răpitoare, au trecut prin experiențe similare și au găsit la capătul durerii și a suferinței o licăcire de speranță.

Când dragostea e dincolo de orice rău, pe vecie

În tot acest timp, iubitul Turiei, Michael Hoskin - devenit între timp soț - a fost mereu lângă ea şi nici prin gând nu i-a trecut să o părăsească. În timpul unui interviu, un reporter CNN l-a întrebat pe Michael: „Te-ai gândit în vreun moment să o părăsești și să angajezi pe cineva care să aibă grijă de ea și tu să îți vezi mai departe de viață?”

Răspunsul lui a impresionat o lume întreagă: „M-am căsătorit cu sufletul ei, cu caracterul ei și ea este singură femeie care continuă să îmi împlinească visurile!”

De curând, cei doi au fost binecuvântați cu un pui de om, cum altfel, decât perfect!