Cernobîlul a redevenit FRUMOS. La aproape 32 de ani de la tragedie, oraşul cu raditatii care încă pot ucide a revenit la viaţă. Galerie foto cu piele de găină!

Centrala nucleară Cernobîl este situată la 18 km nord-est de oraşul Pripiat şi la 16 km de frontiera Ucrainei cu Belarus, respectiv la 110 km nord de capitala Kiev. În urmă cu 32 de ani, centrala acoperea la vremea respectivă 10% din necesarul de energie al fostei republici sovietice.

Accidentul s-a produs în timpul unui test de siguranţă - o procedură greşită a determinat o creştere dramatică a nivelului energetic: învelişul de grafit al reactorului a luat foc, iar produsele fisiunii radioactive au fost aruncate în atmosfera printr-o explozie violentă, 31 de oameni murind pe loc.

Efectele pe termen lung ale celui mai grav accident nuclear din secolul XX au lovit mii de oameni şi continuă să facă victime.

GREŞELILE “SPECIALIŞTILOR” DE DUPĂ TRAGEDIE AU AMPLIFICAT EMISIA DE RADIAŢII!

În perioada 27 aprilie-5 mai, peste 30 de elicoptere militare au zburat pe deasupra reactorului în flăcări. Acestea au aruncat 2.400 tone de plumb şi 1.800 tone de nisip, eforturile fiind inutile, ba chiar au agravat situaţia - sub aceste materiale căldură s-a înteţit. Temperatura din reactor a crescut la dublu, la fel ca şi cantitatea de radiaţii eliberată. Abia la 6 mai s-a reuşit aducerea sub control a focului şi a emisiilor radioactive, după ce miezul reactorului a fost răcit cu azot.

La 36 de ore de la producerea accidentului, cei 45.000 de locuitori ai localităţii Pripiat au fost evacuaţi cu autobuzele. Până la data de 5 mai, toţi cei care trăiau pe o rază de 30 km în jurul reactorului avariat au fost nevoiţi să îşi abandoneze locuinţele. În decurs de 10 zile au fost evacuate 130.000 de persoane din 76 de localităţi aflate în această regiune.

17 MILIOANE DE KILOMETRI PĂTRAŢI, AFECTAŢI DE RADIAŢII!

Cei 600 de oameni din echipa de pompieri a centralei, precum şi echipa de operare care a fost implicată în lupta cu focul, au alcătuit grupul cel mai sever iradiat. 134 dintre aceşti oameni au fost expuşi unor doze de radiaţii, în decurs de numai câteva ore, de până la 13.000 de ori mai mare decât cel normal.

Estimările arată ca o suprafaţă totală de 17 milioane de kilometri pătraţi din Belarus, Rusia şi Ucraina a fost contaminata cu radiaţii rezultate în urma accidentului de la Cernobîl, 19 regiuni au fost afectate, în special zonele din jurul oraşelor Bryansk, Kaluga, Tula şi Orel. La momentul accidentului, în aceste regiuni locuiau aproximativ şapte milioane de persoane, dintre care trei milioane erau copii.

La 32 de ani de la evacuare, totul este încremenit, iar o vizită aici este un salt îndărăt în timpurile Uniunii Sovietice. Radiaţiile sunt peste tot! În interiorul sarcofagului de beton al reactorului cu numărul IV există suficient plutoniu pentru a ucide 100.000.000 de oameni, iar ţinând cont de timpul de înjumătăţire al acestuia (245.000 ani), este cert că zona va rămâne nepopulată pentru totdeauna.

VIZITATORII NU AU VOIE SĂ SCOATĂ "SUVENIRURI" DIN ZONA MOARTĂ!

În Pripiat, totul este contaminat! Conform specialiştilor, zonele acoperite cu vegetaţie sunt cele mai periculoase, exceptând desigur proximitatea sarcofagului reactorului al IV-lea.

Tot cercetătorii spun că efectele accidentului de la Cernobîl pot fi comparate cu cele produse în urma exploziei a 500 de bombe nucleare, de mărimea celor de la Hiroshima şi Nagasaki.

FOTOGRAFII FĂCUTE CU INFRAROŞU FAC ÎNCONJURUL LUMII...

Filtrele cu infraroșu sunt cunoscute pentru efectul lor ciudat pe care îl dau imaginilor. Folosite pentru a crea fotografii „teribile”, indiferent de ce capturați, filtrele cu infraroșu pot transforma teribilul în imagini de o frumusețe amețitoare. Fotograful Vladimir Migutin a făcut asta în călătoria sa în orașul ucrainean.