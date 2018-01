Cleopatra Leca Poenaru, ultima dragoste a lui Eminescu. ”L-a ars de viu ca Nessus” și l-a părăsit: „Fii a mea,… nu o noapte întreagă, ceea ce n-aș fi cerut,… ci o singură oră!”

Însă la 33 de ani, amorul ”l-a ars de viu ca Nessus” din nou , cum scria poetul în ”Odă” (în metru antic). De data asta, Mihai a fost răvășit de sentimentele pe care le-a nutrit pentru frumoasa Cleopatra Leca Poenaru, cea care de altfel i-a fost și muză în „Pe lângă plopii fără soț”. Adulterină, vicleană și iscusită într-ale amorului, vară de-a lui Caragiale, femeia cu nume de regină egipteană i-a frânt inima poetului așa cum nu a mai făcut-o nimeni.

Nu degeaba îndrăgostitul și-a plâns nefericirea în una dintre cele mai frumoase poezii de dragoste ale Literaturii Române: ”La geamul tău ce strălucea. Privii atât de des; O lume toată-nţelegea - Tu nu m-ai înţeles. De câte ori am aşteptat. O şoaptă de răspuns! O zi din viaţă să-mi fi dat, O zi mi-era de-ajuns”. Chiar dacă s-a terminat trist, povestea dintre cei doi - Cleopatra și Mihai - a început „neprevăzut” și pasional.

Prinsă de soț în flagrant cu amantul

Înaltă, solidă chiar, cu un corp atletic, bine pus la punct în strânsorile dedesubturilor, domnița Cleopatra nu era chiar de lepădat şi, bărbaţii, amatori de şuiete, roiau pe lângă ea, atât pentru izul dulceag al glumelor ei, cât şi pentru amorurile ei împărtăşite cu atâta nonşalanţă. De altfel, fostul soțul - căpitanul Poenaru, divorţase de regina lui după un scandal adulterin, un flagrant delict amoros cu alt bărbat în căminul conjugal. După separare, femeia s-a refăcut într-un timp record și a ieșit la vânătoare de bărbați, ca ș cum n-ar fi cunoscut vreodată dezamăgirile dragostei.

O divă a urbei bucureștene școlită în Franța

Cleopatra Leca Poenaru nu era doar frumoasă și cu mare trecere la bărbați. Şcolită prin Franţa și Viena, femeia avea şi ceva cultură, nepoată a pictorului Lecca, tânăra era boemă și iubea arta şi pictura. În plus, ”Regina” mergea la teatru, la concerte, la baluri şi la seratele literare ale lui Maiorescu. După divorț, Cleo s-a retras la faimoasa Momuloaia, bunica lui Caragiale, unde aici a și cunoscut-o și Eminescu, prin intermediul prietenului său drag. Dramaturgul, bărbat uns cu toate alifiile și trecut prin vață, i-o recomandase lui Eminescu ca artista de teatru. Cum poetul avea slăbiciunea artistelor de teatru, nostagic după anii pe care i-a petrecut în trupele lui Fani Tardini şi Iorgu Caregiale, a fost cucerit de la prima întâlnire de către femeie. Cleopatra Leca Poenaru era fiica pictorului Constantin Lecca și avea casa pe strada Cometa numărul șase, o stradă încadrată de plopi a căror număr era fără soţ.

Eminescu: „Sfântă noapte, când suspina Cleopatra…Eşti tu cuminte?”

Eminescu se îndrăgostește atât de mult de Cleopatra, iar pasiunea pentru teatru i-a unit, precum și ceea ce trăiseră amândoi, în vremuri diferite: muzica Vienei, cabareturile pariziene și actoria. Poetul devine de-a dreptul înnebunit de muza lui, iar însemnările lui despre femeie ne duc cu gândul la intimităţi ce nu se pot povesti. , ,Lună, dulce-ai fost în acea plăcută, Sfântă noapte, când suspina Cleopatra…Eşti tu cuminte, Cleopatra? Eşti o mizerabilă cochetă, Cleopatra! Tu m-ai ucis moraliceşte. Mi-ai rupt sira spinării, m-ai dăşelat moraliceşte, încât nu mai pot avea nicio bucurie în viaţă. Mi-e atât de frig în interiorul inimii, sunt aţât debătrân, Dalilo…” .

Primul care „mirosise” acest amor a fost desigur prietenul Caragiale, apoi Maiorescu, ultimul aflând chiar din gura femeii. „Eminescu, amorezat de doamna Poenaru-Leca, găseşte în această doamnă cam corpolentă multă inspiraţie…”, îi scrie criticul literar unui prieten din Iași. Din păcate, această poveste de amor s-a sfârșit prematur, căci Cleopatra l-a părăsit pe Eminescu fără să se uite înapoi. Și l-a lăsat singur, sărac și bolnav atunci când avea cea mai mare nevoie de ea.





”Tu zici că nu mă iubești? Nu te cred. Mă iubești fără s-o știi, făr s-o vrei s-o mărturiseșți, căci inima ta e atât de îndrăcit de îndărătnică (...) Mă iubești da… căci te temi de mine… Tu ești o femeie galantă, o femeie care-a risipit sărutări în viață-ți, care-a dăruit îmbrățișări pe nimic, care dintr-un caprițiu ai fericit desigur vun idiot. Dară tocmai fiindcă mă iubeșți nu-mi acorzi nimic…



Ei bine, fii a mea… nu o noapte întreagă, ceea ce n-aș fi cerut… ci, o oră, o singură oră… și-ți promit pe mormântul mamei mele că de la tine plec acasă și mâni vei primi o scrisoare din partea unui om ce nu ar mai fi”, o imploră Mihai Eminescu pe Cleopatra, la finalul iubirii lor. Însă femeia, ultima mare dragoste a poetului, a plecat și nu s-a mai uitat înapoi.