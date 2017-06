Cum a căpătat haina cu guler de blană de la Orăștie numele de ALENDELON! Costa cât zece salarii de rând și însuși Ceaușescu a purtat-o până în ultima zi. ALAIN DELON sosește azi în România!

În anii comunismului, fiecare „domn bine” avea în șifonier cel puțin un alendelon, o haină cu guler de blan, fabricată la Orăștie, și „botezată” după numele actorului francez. Chiar dacă nu aveau șarmul lui Alain Delon cel mai frumos bărbat al Planetei din anii '70, alendelonul le dădea bărbaților multă prestanță.

Însuși Ceaușescu avea mai multe astfel de articole vestimentare, iar ironia sorții face ca dictatorul să fi fost împușcat îmbrăcat în... alendelon.

În socialism, cine nu avea în garderobă un „Alain Delon” de Orăştie nu exista în nomenclatorul șefilor de fabrici, de partid și de uzine, adică nu era parte din cercurile înalte ale societății comuniste. Și cum în acei ani, fabrica de stat de la Orăștie, fosta „Favior” (botezată apoi „Vidra Orăștie), producea cele mai bune cojoace și haine de piele, românii își procurau alendeloanele din orășelul hunedorean.

Generațiile de azi, în trenci și cardigane

Astăzi, noile generații au auzit de trenci, știu să facă diferența între cardigan și pulover, colanți și egări, dar e puțin probabil să fi auzit de alendelonul purtat de bunici odinioară. Dacă vei deschide un Dicționar Explicativ al Limbii Române, „alendelonul” este definit ca o „haină scurtă din piele de oaie, cu guler de blană”, iar în paranteză poți vedea originea cuvântului - (cf. Alain Delon).

Până atunci, românii o mai purtau ocazional, dar cel care a făcut celebră haina este actorul francez. În „Rocco și frații săi”, film lansat chiar în 1960, actorul a purtat pentru prima dată articolul vestimentar, iar de atunci, haina a împrumutat numele său. Multe doamne și domnișoare au suspinat atunci după Rocco (interpretat de Delon), un tânăr care începe o relație de iubire pătimașă tocmai cu Nadia, fosta parteneră a fratelui său, Simone (Renato Salvatori).

Nu știm dacă gulerul de blană al hainei le-a căzut cu tronc, cert e că după acel film, Delon a devenit, în limbajul de astăzi, „idolul femeilor”. Iar haina cu guler de blană (un accesoriu tipic feminin) și-a făcut tot mai mult loc în dulapurile bărbaților.

Delon, trend setter-ul mai multor generații

Bărbații l-au luat drept trend setter și au început să își cumpere haine similare. Și cum la Orăștie se fabricau modele asemănătoare, tot mai mulți români au început să poarte iarna alendeloane. Până și Ceaușescu nu a rămas pe margine, iar colecția lui de cojoace și haine de iarnă era renumită.

Chiar și atunci când a fost pus la zid împreună cu Elena, soția lui, Ceaușescu purta un alendelon fabricat în „Cetatea Blănurilor și Pieilor de Odinioară”.

Orăștie: „Cetatea Blănurilor și Pieilor” din România Socialistă

An de an, la „Vidra Orăștie” s-au produs circa 300.000 de cojoace, blănuri, hanorace. Într-un singur an, la Orăştie se prelucrau 3,1 milioane de piei de oi. Compania avea 3.000 de salariaţi, iar stocurile se epuizau rapid. Fără relații „sus puse”, ca simplu cetăţean al României Socialiste, pentru a avea un cojoc marca Vidra Orăştie trebuia să aştepti minim şase luni. Prețurile erau piperate, cam 15 - 20 de mii de lei bucata ăentru un alendelon mai fistichiu, adică echivalentul a circa zece salarii!

Astăzi vremurile s-au schimbat, tendințele în modă, la fel, drept pentru care mai putem zări doar câte un bătrânel prin parc îmbrăcat iarna în alendelon.

Cât despre actorul francez...E greu de spus dacă Alain Delon vine cu sau fără alendelon pe el, căci la Cluj vremea va fi frumoasă, cert e că șarmantul actor francez va sosi miercuri la TIFF. Actorul francez, considerat cel mai frumos bărbat al Planetei din anii '70, ajunge pentru prima dată în România, aşa că la Cluj Napoca toată lumea are emoţii.

Despre Alain Delon ştiu chiar şi cei mai tineri cinefili că este unul dintre titanii filmului. Până acum, francezul nu a avut cerinţe extravagante, şi nici mofturi de mare vedetă. După el au suspinat generaţii întregi de doamne şi domnişoare, iar în onoarea lui, în piaţa centrală din Cluj Napoca va fi proiectat peun ecran gigant filmul „Afacerea Pigot”.

Surse: Pinterest, Panoramio, Adevărul, Cinema Francaise