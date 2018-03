După cutremur, Biserica Sfânta Vineri fusese pusă în niște proptele, apoi se dărâmase pe de-a-ntregul: „Cu bănuțul văduvei s-a refăcut biserica asta!” A fost reconstruită din temeli, iar comuniștii su ras-o de pe harta Bucureștiului

După cutremurul din 1977, Biserica Sfânta Vineri fusese pusă în niște proptele, apoi se dărâmase pe de-a-ntregul. Celui care i-a revenit misiunea reclădirii ei a fost preotul Bogdan Gheorghe, astăzi paroh la Biserica Sfântul Gheorghe din București.

După dezastrul de acum 41 de ani, Patriarhul Iustin e cel care l-a adus pe slujitorul Domnului de la țară, acolo unde dovedise că „omul sfințește locul”, și l-a numit paroh peste Sfânta Vineri, ajunsă o ruină după seism.

„Te voi face preot că să reconstruiești biserica asta, așa cum a fost! Sincer, nici eu nu știu cum vei reuși, dar sunt sigur că o vei face!... " , i-a spus patriarhul în 1977.

O misiune aparent imposibilă

Părintele Bogdan a venit în București și a găsit un lăcaș de cult zdrobit de cutremur, un morman de ciment pe care trebuia să îl transforme în ce a fost odinioară. Au urmat opt ani de strădanii istovitoare. Însă, odată începute lucrările de reconstrucție, slujitorul Domnului avea să trăiască o adevărată minune: așteptările i-au fost depășite de realitate, căci nu era singur. Mii de credincioși i s-au alăturat în strădania lui și au donat bani pentru Sfânta Vineri.

„Abia când am început lucrul, mi-am dat seama cât de iubita a putut fi biserica asta. Nu mă așteptăm. Trăiam în fiecare zi un miracol. (...) Auzind oamenii că vrem s-o rezidim, au început să trimită bani. Din toată țară! Vă spun, nu-mi venea să cred. Nu dovedeam să tăiem chitanțe cu donații. Și acum am lacrimi în ochi când îmi amintesc câți bani îmi veneau prin mandate poștale, din toate colțurile României și chiar din străinătate. Oameni simpli, anonimi, dezinteresați... Cu bănuțul văduvei s-a refăcut biserica asta! Numai în primul an, 1978, am primit de la credincioși peste 400.000 de lei. Gândiți-va câți bani, pentru acele timpuri de ateism! Iar vinerea, vineri de vineri, tot parcul cu castani din fața bisericii se umplea de lume, ca la o Înviere” ,a povestit Părintele Bogdan pentru Formula As.

Enoriașii și oameni simpli din Capitală erau atrași ca de un magnet de icoana făcătoare de minuni a Sfintei Paraschiva, veche de la 1643, rămasă întreagă după tragedie.

„În fața icoanei, am văzut cum s-au tămăduit oameni nenumărați, după numai câteva masluri. Nu degeaba i s-a zis ocrotitoarea Bucureștiului: biserica asta nu era o simplă biserica. Era un simbol! Un simbol pe care aveau să-l distrugă ticăloșii, în doar câteva zile...”, și-a adus aminte, cu lacrimi în ochi, Părintele Bogdan.

Donații venite de peste tot din țară

Cu ajutorul donațiilor, în luna octombrie 1985, biserica a fost cu totul gata pentru sfințire. „Era terminată totalmente! Renăscută! Reconstruită întocmai cum a fost, de la subzidire până la turle, inclusiv refacerea picturii lui Dimitrie Belizare și a catapetesmei comandate la Viena în 1781. Tot, tot, tot! Nu mai era nimic de făcut. Era o bijuterie, se vedea deasupra Pieții Unirii, ca o cetate care parcă stăpânea tot orașul, până în dealul Patriarhiei. Cu adevărat un simbol spiritual al Bucureștiului. Iar eu eram cel mai fericit om de pe pământ. Însă, din păcate, pentru mai-marii vremurilor, biserica mea se vedea prea frumos...”, și-a amintit Părintele Bogdan.

Elena Ceaușescu a ordonat dărâmarea Bisericii Sfânta Vineri

Din păcate, bucuria de a fi reușit imposibilul nu a durat mult. Prin luna iunie a anului 1987, preotul a zărit-o în grădina bisericii pe însăși Elena Ceaușescu, soția dictatorului. Lângă ea, un ins înalt de aproape doi metri, cu părul complet alb. Vorbeau. Caruntul o lămurea că vor pune de-o parte și de altă a bisericii câte un bloc, c-o vor „închide” și astfel n-o să se mai vadă.

„Am auzit tot, cu urechile mele, eram la exact șapte metri de dânșii. Ceaușeasca s-a gândit puțin, doar câteva secunde. Apoi - asta țin minte perfect - a dat din mâna a lehamite și-a zis doar atât: Jos cu porcăria!” , și-a amintit preotul.

În ziua demolării, preotul a făcut infarct

Din păcate, directiva comunistă a fost îndeplinită. În aceeași lună, Sfânta Vineri a fost rasă de pe suprafața Bucureștiului de către comuniști. Biserica Sfânta Vineri - Hereasca, cu hramul „Cuvioasă Parascheva", datând din 1645) a fost demolată de regimul comunist. Prin grijă preotului paroh, Gheorghe Bogdan, cea mai mare parte din bunurile sacre ale bisericii au fost salvate, fiind duse în custodie la Mănăstirea Cernica și muzeul Herești. Pe locul bisericii a fost construit blocul 105 B. În ziua demolării, preotul a făcut infarct.

După 2000, a început reconstrucția unei „Noi Sfinte Vineri”, ridicată pe un câmp pustiu, la capătul parcului Moghioroș.

