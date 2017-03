40 de ani de la CUTREMURUL din 1977. ”Au murit îmbrățișați. Le-au furat corpurile. Am înmormântat un sicriu gol. I-am găsit după un an. Profanați!”

Povestea lui Corneliu Popescu, cel mai mare traducător al lui Eminescu în engleză, e tristă. La 10 ani zămislea cuvinte pre limba lui Shakespeare. Devenea faimos cu versurile ”Luceafărului”. Murea în cutremurul din '77, iar cadavrul îi era profanat. Tatăl îi găsea corpul după un an. Îngropase un sicriu gol..



Istorioara-i tristă, cum tristă fuse și viața celui pe care l-a tradus.

Corneliu M. Popescu a venit pe lume în 1958. Unic fiu. Termină Școala generală nr 122, ”Antim”. Pe vreme aceea se purtau ”clasele experimentale”, așa că ajunge într-una cu profesori ”speciali” la fiecare disciplină. Limba engleză nu e la prea mare căutare. Rusa e de bază și, dacă ai puțin noroc, auzi câteva versuri din Shakespeare sau o vorbă, două, din Hugo. Dar Cornel are noroc uriaș. Dă peste Ion Kleante Gheorghiu, fost ambasador al României la Londra, închis, apoi, de autoritățile comuniste tocmai din acest motiv. Îi insuflă dragostea pentru literatura din Albion.

La 10 ani, Corneliu Popescu traduce ”Insula Comorilor”, a lui Robert Louis Stevenson, de unul singur, din engleză în română. Părinții îl ajută, respiră numai aer de sesiuni științifice. ”Aveam posibilitatea să-l duc la întâlniri internaționale, cu observatori ONU, cu laureați ai Premiului Nobel. Acolo nu se vorbea decât o singură limbă: cea engleză”, avea să-și amintească, în prefața volumului lui Corneliu, tatăl, Mihail Popescu.

Nu era un ”tocilar”, așa cum s-ar putea crede. Din contră. ”Copil obișnuit, sociabil, vesel, care adora să meargă în excursii”, spune, pentru Ediția de Colecție a ”Jurnalului Național”, Elena Zamfirescu, ultima rudă în viață.

Pe la 16 ani încearcă, timid, primele traduceri ale poeziilor lui Mihai Eminescu în limba Lebedei din Avon. Ceea ce făcea nu era un secret, dar nu dorea să se știe, voia să lucreze doar pentru sine. Lumea literară nu auzise de el, mai ales la acea vârstă fragedă. Reușise ceea ce traducători cu experiență nu putuseră. Versuri ce păreau intraductibile prinseseră sens în engleză.

Adunase, la 19 ani, un volum întreg. Tatăl i-a propus să se ducă la Uniunea Scriitorilor, ori la o editură, pentru publicare. ”Tati, examenul pentru facultate e mai important. Îl trec și, după aceea, mai vedem”, a răspuns. Nu știa că Popescu - senior dactilografiase, încă din 1976, o copie a traducerilor lui Cornel. ”Așa, să fie acolo, poate le arăt unor specialiști”.



Tragedia din 4 martie 1977

Pe 4 martie 1977, înainte de marele cutremur ce avea să zguduie România, Corneliu se duce la meditații. Profesorul îl anunță că trebuie să vină mai devreme. Pleacă și are timp să se întoarcă acasă. În imobilul din Strada Popa Rusu, la numărul 11, nu-i decât el și mama, doamna Maria Domnica. Tatăl se află la o recepție. Pământul se scutură. Echipele venite să caute printre dărâmături îi găsesc pe cei doi morți. Îmbrățișați, pentru ultima oară.

Mihail Popescu face recunoaștere. Cadavrele fuseseră duse la morgă. Ce dramă în sufletul acestui om care trebuie să confirme că pe masa rece stau, și mai reci, soția și fiul.Trupurile DISPAR A DOUA ZI. Nu întrebați cum! Nu faceți scenarii! Pur și simplu dispar! Numai câteva rude apropiate știu că sicriele sunt goale, a doua zi, la îngropăciune. Corpurile sunt găsite peste un an, după o muncă infinită a lui Mihail Popescu, îmbătrânit cu peste 100 de ani. Fără explicații, trupurile apar. SUNT PROFANATE! ”Lui Corneliu i se furaseră blugii pe care îi purta în momentul morții, mamei îi dispăruseră bijuteriile”, își mai aduce aminte, printre suspine, Elena Zamfirescu.

Tatăl nu-și mai revine niciodată dat, cu toate acestea, are puterea să-și aducă aminte de poeziile uitate. Le recuperase de sub dărâmături, dar nu-i stătuse capul la așa ceva! Le duce la un specialist care îl anunță că vorbim despre un...GENIU! Din acel moment, Mihail Popescu decide să promoveze opera fiului. Ca o ironie, în 1978, la Editura ”Eminescu”, apar primele traduceri. Lumea literară se trezește. Academia Română îi acordă, post-mortem, un premiu. Tatăl ajunge la marele Ion Rațiu. Acesta este de acord să instituie o bursă cu numele lui Corneliu Popescu, de 1.500 de lire sterline, acordată din doi în doi ani. Ce ciudat! Lumile-s opuse, la prima ediție, în 1983, autoritățile române și Ion Rațiu vin la decernare, dar grupurile stau în colțuri opuse, nu-și vorbesc, nici măcar nu se privesc în ochi! O reeditare a acestor traduceri are loc în 1989, tot la strădania lui Popescu - senior. Englezii află, specialiștii de acolo afirmă că ne aflăm în fața celui mai precis traducător, cel care a reușit perfect să transmită, într-o altă limbă, ceea ce poetul național o făcuse în română.

Mihail Popescu se stige în 1997. Editurile continuă se publice, la doi ani de la a sa dispariție și la 22 de la cea a fiului, operele lui Corneliu Popescu...

