¡Feliz cumpleaños, ANTONIO BANDERAS! Zorro a împlinit 57 de ani, o vârstă la care poate atrage orice Evă în plasa dragostei

Zorro împlinește astăzi 57 de ani, o vârstă „între două etape”, căci nu-l putem eticheta pe Antonio Banderas nici ca un june, dar nici ca un bătrânel. La aproape șase decenii, nu poți fi decât un bărbat șarmant, copt, uns cu toate alifiile, capabil să atragă orice Evă în plasa iubirii.

Un accident i-a spulberat visul de a fi fotbalist

Jose Antonio Domingues Banderas s-a născut la 10 august 1960, la Malaga, în Spania. A fost un copil plin de viață, energic care nu putea sta locului. Încă de când a învățat a merge, se juca toată ziua cu mingea. Încă de atunci, a fost pasionat de fotbal, dar la vârsta de 14 ani și-a fracturat piciorul, iar visul său de a deveni jucător profesionist de fotbal s-a spulberat. A dezvoltat însă o nouă pasiune — teatrul.

A fost arestat de Poliție din cauza rplurilor jucate

Banderas a început să studieze actoria la Școala de Artă Dramatică din Malaga, debutând pe scena unui teatru mic din localitatea natală. A fost arestat de poliție după ce a jucat într-o piesă de Bertolt Brecht, în perioada cenzurii politice exercitate de generalul Francisco Franco, petrecând o noapte întreagă la secția de poliție. Această experiență neplăcută s-a repetat de câteva ori, în perioada în care se afla în turneu prin Spania, alături de o mică trupă de teatru, cu care susținea reprezentații în teatre și pe străzi.

A fost descoperit de regizorul Pedro Almodovar

În 1979, la vârsta de 19 ani, a plecat la Madrid și a început lunga serie a probelor, reușind, în cele din urmă, să obțină un contract la Teatrul Național, devenind cel mai tânăr membru al trupei. Prestația sa pe scenă a atras atenția regizorului Pedro Almodovar, care i-a oferit tânărului actor un rol în filmul ''Labyrinth of Passion'' (1982), acesta marcând debutul lui Banderas în cinematografie.

În 1987, captează atenția publicului interpretând rolul unui homosexual în filmul ''Law of Desire'', iar un an mai târziu, se bucură deja de faima internațională ce vine odată cu rolul din filmul nominalizat la Oscar, ''Women on the Verge of a Nervous Breakdown'' (1988).

În ''Evita'' (1997), joacă alături de Madonna

În ''Evita'' (1997), joacă alături de Madonna, iar în ''The Mask of Zorro'' (1998), alături de Anthony Hopkins și Catherine Zeta-Jones, în care interpretează rolul lui Zorro, reluat, în 2005, în ''The Legend of Zorro''.

În 1999, Banderas debutează ca regizor cu filmul ''Crazy in Alabama'' (1999), iar în 2002, este apreciat în rolul artistului mexican David Alfaro Siqueiros, în filmul ''Frida'' (2002). În anii 2000, a jucat în trilogia ''Spy Kids'', apoi în ''Once Upon a Time in Mexico'' (2003).

Pe lângă rolurile în care evoluează în fața camerelor de filmat, Banderas și-a făcut numeroși admiratori împrumutându-și vocea personajului Motanul încălțat (Puss in Boots) din filmul de animație ''Shrek 2'' (2004), urmat de ''Puss in Boots'' (2011). În 2011, Banderas reface colaborarea cu Almoldovar pentru filmul ''The Skin I Live In''.

În 2003, actorul și-a făcut debutul pe Broadway, în piesa ''Nine'', fiind distins cu Premiul Tony pentru cea mai bună interpretare a unui actor în rol principal, notează biography.com.

Inima lui Banderas, împărțită între Ana și Melanie

Antonio Banderas a fost căsătorit cu Ana Leza din 1987. În 1995, însă, a cunoscut-o pe Melanie Griffith pe platourile de filmare la ''Two Much'' (1996), iar un an mai târziu a divorțat și s-a căsătorit cu aceasta.

Au împreună o fiică, pe Stella del Carmen Banderas, care a apărut alături de mama ei în ''Crazy in Alabama'' (1999), film în care a jucat Griffith și pe care l-a regizat Banderas. Antonio Banderas și Melanie Griffith s-au implicat în numeroase acte de caritate. În 2014, însă, au anunțat că divorțează. În prezent, în afara filmărilor, se împarte între cele două reședințe ale sale, una în Statele Unite, iar cealaltă în sudul Spaniei.