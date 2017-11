Interviu cu adolescenta de 16 ani care a compus versiunea în română a hitului „DESPACITO”: "Versurile au fost scrise la 05:00 dimineaţa, cu o ciocolată caldă bună, într-un halat pufos!"

Cătălina Gheorghiu, adolescenta cu o voce inconfundabilă, a cucerit România cântând "Despacito" în limba română, o versiune despre care sute de ascultători au scris că „e chiar mai bună decât originalul. În scurt timp, adolescenta de 16 ani a devenit cea mai "virală" adolescentă de pe internet, datorită coverului, cu versuri compuse chiar de ea.

Succesul a apărut odată cu urcarea piesei pe internet, căci românii au fost cuceriți imediat de vocea sa sensibilă. 13 milioane de ascultători și mii de felicitări încă de la lansare! Am stat de vorbă cu talentata Cătălina despre amintiri muzicale din copilărie, pasiunea pentru muzică, planuri și cum e ca succesul să te ia prin surprindere. Rezultatul?

Un interviu exclusiv, sincer şi plin de picanterii şi detalii mai puţin ştiute din viaţa ei de artistă.

"Totul a început la vârstă de patru ani, eram la grădiniță și am mers împreună cu educatoarea la un spectacol muzical susținut de Arginteanu Cristian, omul care mi-a arătat aleea către muzică. Stăteam într-o camera plină de jucării de la Palatul Copiilor din Galați și așteptăm nerăbdători să intrăm în sala de spectacol. Într-un final ne-a cuprins pe toți oboseală, că doar eram mititei și plini de energie și bineînțeles că ne fugăream unii pe alții prin sala de așteptare, ne-am așezat în stil turcesc pe podea nerăbdători ,,pentru surpriză” așa cum ne spunea doamna educatoare. A intrat un domn cu o prezența uimitoare și o elegantă de nedescris ", şi-a adus aminte cântăreaţa.

Drumul de la "Pe un ram o veverița ronțăia o aluniță" la "Despacito"

Pe atunci, Cătălina cânta toată ziua prin casă şi la grădiniţă era mereu "muzicală", mai ales că îi plăcea să iasă în evidenţă şi să capteze atenţia tuturor.

"Atunci l-am văzut pe profesorul copiilor ce urmau să cânte la spectacol. Dansul caută noi copii pentru grupul sau vocal. Fără să știu ce se întâmplă, mă uităm la degetul sau arătător ce era îndreptat spre mine, eram puțin confuză și nu știam de ce dansul și educatoarea zambeau larg. Am auzit : Cătălina, nu vrei să ne cânți un cântecel? Eu bineînțeles foarte energică și întotdeauna iubitoare de atenție, nici nu am mai stat pe gânduri. Am decis să cânt Pe un ram o veverița ronțăia o aluniță, cântecul meu preferat pe care îl știu și acum și cu siguranță nu îl voi uită niciodată! Asta e ! Repetă după mine! De aici a urmat o serie de vocalize... Da, da, asta e! Are ureche muzicală! Doresc numărul de telefon al părinților! De aici am pășit în lumea muzicii...", completează Cătălina.

Apoi a dat examen pentru admiterea la Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” din Galați și a intrat cu 9,41 !

1. Te-ai gândit că o adaptare a hitului „Despacito” va avea asemenea succes?

Nu m-am gândit că voi avea un astfel de succes cu "Despacito Romanian Cover". Nici nu visam! Nu sunt sigură că succesul va rămâne, trebuie să muncesc pentru a-l susține.

2. Cât timp ți-a luat să înregistrezi melodia în studio? Dar să o scrii? Câte „duble” ai tras?

În studio am stat pe ceas 30 de minute, eram foarte emoționată! Duble? Nici vorbă! Versurile au fost scrise într-o dimineață la ora 05:00 cu o ciocolată caldă bună, într-un halat pufos și timpul era.... oprit, stătea în loc, pentru mine atunci timpul înghețase.

3. Ce vrei să faci mai departe? Vei urma o carieră muzicală, vei continua studiile de specialitate, având în vedere că ești eleva unui liceu de artă?

Nu doresc să continui studiile muzicale și nici cu muzică. Pentru mine muzică este un hobby și nu un job. Vreau să dau la jurnalism! Cel mai mult îmi doresc să lucrez într-un radio sau prezentator tv, fie cum mi-e scris!

4. Cu ce „nume mari” ale muzicii te-ai aflat pe scenă?

Am cântat pe scenă alături de Prestige Orchestra, niște oameni minunați, muncitori și frumoși! Pentru mine a fost o onoare să îi cunosc și să cânt alături de ei!

5. Care e secretul reușitei? Ce mesaj ai avea să le transmiți celor 13 milioane de oameni care te-au ascultat pe You Tube?

Pasiunea. Le mulțumesc oamenilor care m-au susținut și m-au încurajat! Pentru ei muncesc și acum la piese.

6. În ce fel ți s-a schimbat viața după ce versiunea „Despacito” a devenit virală în mediul online?

În primul rând, primeam cereri de prietenie pe Facebook fără oprire, mesajele curgeau neîncetat iar inima îmi creștea din ce în ce mai tare! Magic a fost momentul când m-au invitat cei de la Radio Zu la ei în emisiune.

7. Ești născută în anul 2000, anul în care piața muzicală din România era monopolizată de Andre, ND, Genius, Candy, 3SE, Animal X. Îi ascultai?

Preferații mei au fost 3SE! Îmi plăceau și fetele de la Candy, dar nimeni nu se compară cu băieții de la 3SE, mai ales Laurențiu Duță (preferatul meu).

8.. Îți luai gumă Turbo, suc la Tec, Chio Chips și aveai pantofi cu platformă?

Nu am purtat pantofi cu platforma și nici gumă Turbo nu am gustat, în schimb Chio Chips nu lipseau!

9. La ce desene animate te uitai? Sailor Moon? Dar seriale?

Nu mă uităm la seriale dar eram îndrăgostită de toate desene animate create de Walt Disney.​

10. Probabil știi că Justin Bieber s-a lansat s-a lansat singur, pe YouTube, pentru ca mai apoi să devină un star muzical de renume, poate cel mai iubit de adolescenții din întreaga lume. I-ai urmat exemplul? Te-ai gândit că e o formulă câștigătoare să iei piesa momentului și să o rescrii?

Niciodată nu am făcut ceva ce alții au încercat. Vreau să fiu originală!

11. Ce alte pasiuni, în afară de muzică, are Cătălina?

În afară de muzică, îmi place să dansez, actoria și ieșirile cu prietenii.

12. Te-ai gândit să participi la o emisiune de tipul „X Factor”? De ce da/ nu?

Nu particip la concursuri, eu concurez doar cu mine! Important este să mă autodepăşesc, nu pe alții.

13. Care sunt artiștii care te inspiră?

Îmi place Delia, Jo şi Randi.

Cappuccino sau cafea?

Nici cafea, nici cappuccino, prefer o ciocolată caldă dulce.

Muzică românească sau străină?

Îmi plac piesele românești, cât și cele străine.

Tabletă sau o plimbare prin parc?

Sunt dependentă de telefon, așa că aleg o plimbare în parc vorbind la telefon sau făcând poze.

Facebook sau Instagram?

Aleg Facebook.

AŞA SUNĂ ORIGINALUL: