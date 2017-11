Minunea de la mormântul lui Arsenie Boca: „Când am ridicat capul spre cer am văzut semnul”

Au trecut 28 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca, însă pentru cei care au asistat la slujba de înmormântare amintirile sunt încă proaspete, pentru că lucruri ciudate s-au petrecut chiar în ziua în care sfântul monah a trecut la cele sfinte și a fost îngropat acolo unde și-a dorit, adică în pământul de lângă Mănăstirea Prislop, pământ care avea să devină mai târziu loc de pelerinaj pentru milioane de credincioși.

Despre înmormântarea lui Arsenie Boca se spune că a fost cu totul și cu totul specială. Martorii susțin că inclusiv vremea a fost neobișnuită pentru acea perioadă. Un vânt puternic s-ar fi pornit din senin, iar câțiva participanți au povestit cum fapte nebănuite aveau să se consume pe ultimul drum al preotului.

Poate cel mai impresionant moment al acelei zile a fost cel în care un simplu enoriaș venit să-l conducă pentru ultima dată pe Arsenie Boca. Iată cum este descris episodul într-o mărturie publicată în culegerile de amintiri despre părinte de către preotul Dumitru, de la Mănăstirea Sf. Ilie: „Nu pot uita, când au scos sicriul din biserică, în spatele meu era o femeie îmbrobodită, plânsă, şi un bărbat foarte înalt, amândoi ţărani din părţile Făgăraşului, şi brusc, bărbatul a rămas ca paralizat, cu ochii mari, înspăimântaţi, şi-a îndreptat mâna spre inimă şi deodată a făcut aşa, în mare şoaptă: «uoaaaahhh!». I-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar voi afla ce-o fi văzut bărbatul acela, şi când mergeam cu toţi spre groapă, am tras cu urechea şi am auzit: cu toate că era amiază, omul văzuse sus, pe cer, o cruce de stele”.

Mărturiile impresionante au fost numeroase, printre cele mai cunoscute fiind cele legate de înfățișarea nefirească a părintelui: „Când a murit Părintele Arsenie a fost pentru prima dată în viaţă când am avut ocazia să-l ating. Obrajii îi erau roşii. A murit joi şi l-au înmormântat luni şi era ca viu atunci. Împrejurul sicriului se simţea mireasmă de mir. Nu au fost la înmormântare atât de mulţi, cum mă aşteptam. A trecut la cele veşnice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a avut cui să i le dezvăluie”, potrivit crestinortodox.ro.

„La înmormântarea Părintelui, am văzut că avea degetele mâinilor sub dulamă. M-am mirat şi m-am întrebat de ce au făcut aşa. Nu ştiu de ce, dar am auzit în predica părintelui Bunescu, la înmormântare ceva ce m-a uluit. A spus aşa: „Ai trăit ca un cuvios şi ai murit ca un martir”. Tot la înmormântare, când s-a întors sicriul cu 180 de grade, pentru a pleca spre cimitir, am văzut foarte clar cum Părintele Arsenie a deschis ochii! I-am văzut clar ochii albaştri. Eram foarte aproape de sicriu. Când am auzit că şi alţii au văzut acest lucru, am înţeles că nu a fost o nălucire”, relata maica Adriana, de la Schitul Cornet, potrivit autorilor unei cărţi despre Arsenie Boca.