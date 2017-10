Halep versus Muguruza: Ce le diferențiază pe cele mai bune jucătoare de tenis de la ora actuală. Cu ce este mai presus Simona de Garbiñe

Garbiñe Muguruza și Simona Halep sunt primele cele mai bune jucătoare de tenis din lume. Care sunt atuurile Simonei și cum a reușit să o depășească pe iberică în clasamentul WTA.

La turneul de la Cincinnati din acest an, atunci când Simona s-a aflat pentru a treia oară la un pas de locul 1 mondial în tenisul feminin, Garbiñe Muguruza a cucerit arena, învingând-o pe Simona.

Iată că în prezent, Simona a devansat-o pe hispanică în clasamentul WTA și a devenit cea mai bună jucătoare de tenis din lume.

Cu toate acestea, Simona nu a câștigat până acum un turneu de Grand Slam, dar a fost finalistă la Roland Garros în 2014 și 2017. În schimb, Garbine a câștigat 2 turnee de Grand Slam: unul la Roland Garros (2016) și altul la Wimbledon (2017).

Simona joacă tenis de 22 de ani, iar Garbine de 21 de ani. Halep a intrat în circuitul WTA în 2006, iar Garbiñe în 2012.

Ce spune presa internațională despre fiecare în parte?

„Am ajuns la concluzia ca Halep nu vrea să devină numărul 1 mondial. Dupa ce a ratat finala de la Roland-Garros, sferturile de la Wimbledon, românca a ratat și titlul la Cincinnati”, așa scria cotidianul L'Equipe despre Halep, în luna august a acestui an, după ce chiar ea a recunoscut că nu a jucat la cel mai înalt nivel al său.

The New Yorker spunea despre Muguruza că are potențial, are un joc incitant, are o condiție fizică de invidiat și nu este consecventă în jocul ei.

Care sunt atuurile fiecărei jucătoare

„Diferența o face ambiția. Dacă e să pierd, vreau ca adversara să își dea viața pentru a câștiga. Cred că încep să le sperii pe adversare. Încerc să-mi fac rivala să transpire. Nu cedez ușor. Îmi place această mentalitate. Sunt jucători care câștigă de la vestiar”, a declarat Muguruza pentru cotidianul El Pais. Secretul jocului ei iată că stă în determinare și în agresivitate, de ce nu.

„Cred că totul ţine de încredere, simt fiecare lovitură, fiecare minge. Nu contează unde sunt pe teren. Doar mă simt bine şi am încredere că pot returna foarte bine”, declara Simona la finalul unui meci din primăvara acestui an. Pentru românca noastră încrederea este crucială și a demonstrat în ultimii ani că este schimbătoare în privința stării emoționale pe teren.

Simona Halep a schimbat istoria, fiind prima jucătoare de tenis din România care a devenit nr. 1 mondial. Garbine se diferențiază de celelalte jucătoare ale lumii ca fiind cea care le-a bătut pe surorile Williams în două finale de Grand Slam.