"Ne vom căsători. Vei fi a mea!". Elvis și Priscilla Presley, dincolo de faimă și fericirea aparentă: "Noi trăiam într-o bulă (...) Aveam nevoie să aflu cum este lumea cu adevărat"

Pentru povestea lor de dragoste, au curs rânduri întregi de cerneală. O copilă de 14 ani şi un tânăr de 24 de ani, în plină ascensiune profesională, iubit de milioane de fane. Cei doi făceau parte, parcă, dintr-un scenariu de film, cu final fericit, în cele din urmă. Însă nu pentru multă vreme. În spatele iubirii, faimei, portretului perfect de familie, se ascundeau regrete şi străduinţa unei femei de a fi pe placul soţului. Trăia viața lui, pierdându-se pe sine.

Elvis Presley s-a născut în Tupelo, Mississippi, pe 8 ianuarie 1935. De mic cânta în corul bisericii împreună cu familia, muzica și predicile înrădăcinându-se adânc în modul de a gândi al muzicianului. Prima apariție pe scenă are loc la vârsta de 10 ani, când cântă ''Old Shep'' la un concurs de tinere talente organizat. La această vârstă, primește în dar și prima chitară.

Elvis, alături de părinții săi

După absolvirea liceului, muncește în diferite fabrici din oraș, iar în 1953 înregistrează primul demo la Memphis Recording Service și i-l face cadou mamei sale. În noiembrie 1955, Elvis semnează cu RCA Records, Colonel Parker negociind vânzarea tuturor înregistrărilor făcute la Sun Studio de către interpret contra imensei (în acele vremuri) de 40.000 de dolari plus un bonus de 5.000 de dolari. Cele cinci single-uri au fost relansate de RCA, Elvis devenind cel mai mediatizat nou interpret din industria muzicală.

Pe 26 septembrie este proclamată Ziua Elvis Presley în orașul natal Tupelo, iar la mijlocul lui noiembrie are loc premiera primului său film — ''Love Me Tender''. Moartea mamei sale, la 14 august 1958, îl marchează profund.

Un an mai târziu, în noiembrie 1959, o cunoaște pe Priscilla Ann Beaulieu, la o petrecere în Bad Nauheim, Germania, în perioada în care acesta era înrolat în armată.

Elvis era deja un artist în plină ascensiune în momentul în care a întâlnit-o, văzând în ea idealul său feminin. Ea avea 14 ani, iar el 24. S-au văzut mai multe luni de zile, spre disperarea părinţilor Priscillei, iar pe 1 mai 1967 cei doi sau căsătorit, în Las Vegas. Pe 1 februarie 1968 se naște și singura lor fiică, Lisa Marie Presley.

"Mi-a spus că are o surpriză pentru mine. Era Crăciunul iar Elvis obişnuia să ia cadouri tuturor. Insă a îngenuncheat în faţa mea şi mi-a înmânat cutiuţa. Înăuntru era un inel de logodnă cu un diamant de 3,5 carate". "Ne vom căsători. Vei fi a mea. Ţi-am spus că te voi cere când va fi momentul. Acesta este momentul", i-a spus Regele.

"Am fost foarte surprinsă pentru că nu m-am aşteptat la aşa ceva. Am început să plângem şi ne-am îmbrăţişat. Apoi am coborât să îi anunţăm pe toţi", mărturiseşte Priscilla în cartea autobiografică, "Elvis şi eu", potrivit jurnalul.ro.

Tom jones, Priscilla și Elvis Presley

Căsătoria celor doi a ţinut primele pagini ale marilor publicații din acea vreme: "Elvis Presley, cel mai mare artist al vremii, la 32 de ani s-a căsătorit cu Priscilla Anne Beaulieu, în vârstă de 21 de ani, luni dimineaţa, la hotelul Milton Prell Aladdin.

Este prima căsătorie pentru amândoi. Ceremonia, la care au luat parte familiile şi prietenii cei mai apropiaţi ai cuplului, a fost urmată de o scurtă petrecere în cazinoul hotelului", scria presa vremii, potrivit jurnalul.ro.

Priscilla și Elvis Presley, la nunta lor

Însă, în ciuda fericii şi a faimei cuplului, lucrurile nu au stat chiar aşa de bine precum părea. Viaţa Pricillei se învârtea în jurul Regelui, iar acest lucru i-a adus regrete, mai târziu, după cum chiar ea recunoşte, într-un interviu pentru "Loose Women“, un talk-show britanic:

„Bineînţeles că nu m-am bucurat de anii adolescenţei ca orice fată normală, aşa că a trebuit să mă adaptez. Doar îl urmam în ceea ce făcea el. Trăiam viaţa lui. Vedeam filmele pe care voia el să le vadă, ascultam muzica pe care voia el să o asculte şi mergeam unde voia el. Aşa că într-un fel m-am pierdut pe mine“.

Ce doi au avut o relaţie destul de izolată de viaţa reală. Întregul lor univers se desfăşura acasă sau în locurile pe care Elvis le închiria în totalitate, de frică să nu fie fotografit în vreo ipostază nefericită:

„El nu prea ieşea în oraş, nu mânca în restaurante deoarece oamenii i-ar fi făcut poze şi nu voia să fie fotografiat cu furculiţa în gură. Noi trăiam cu adevărat într-o bulă: el închiria tot parcul dacă voiam să ne dăm în roller coaster şi karturi sau dacă mergeam să ne plimbăm cu rolele“, a povestit Priscilla.

Odată cu naştere fiicei lor, Elvis se îndepărtează de familie, considerând că rolul de tata nu i se potriveşte. Relaţia celor doi a fost afectată de mai multe aventuri ale Regelui, iar ziarele erau pline de ştiri ce dezvăluiau poveştile sale de dragoste trecătoare. Din cauza nesiguranţei, Priscilla ajunsese să se deghizeze pentru a-şi face soţul să uite de tentaţii.

"Oamenii te criticau deşi nu ştiau cum era viaţa ta şi că încercai cu disperare să fii o soţie bună, să fii o mamă bună şi o companie plăcută. A fost un drum greu“, a mai mărturisit Priscilla.

În octombrie 1973 cei doi divorțează, iar Priscilla se muta, după scurt timp, din reședința de la Graceland, împreună cu fiica lor, Lisa Marie :

„Nu am divorţat de el pentru că nu-l mai iubeam, el a fost într-adevăr dragostea vieţii mele. Am plecat pentru că aveam nevoie să aflu cum este lumea cu adevărat“, povesteşte fosta soţie a Regelui.

Stresul turneelor și lipsa de odihnă încep să-și spună cuvântul, Elvis având nevoie de mai multe spitalizări. Tot în această perioadă începe să ia diverse pastile energizante și tot felul de alte droguri.

Pe 16 august 1977, întors la Graceland, Elvis pregătește ultimele detalii în legătură cu spectacolul ce avea să-l susțină în Portland (Maine) a doua zi și apoi se retrage pentru a se odihni. Este găsit mort a doua zi dimineață, în urma unui infarct miocardic, la doar 42 de ani. Vestea lasă o lume întreagă în stare de șoc.

Timp de 22 de ani, regele Rock-and-Roll-ului s-a pus în slujba muzicii. Cariera sa copleșitoare cuprinde 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri și sute de concerte.

Surse: jurnalul.ro, adevărul.ro, agerpres.ro, mayra.ro