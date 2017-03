O poveste cu „Au fost odată...“, dar fără „Au trăit fericiți până la adânci bătrâneți“. Nunta principesei Ileana, ultima căsătorie monarhică din România

Pe 23 decembrie 1926, Principesa Ileana sărbătorește majoratul, iar Regina Maria o declară „emancipată“, adică „bună de măritat“. Vrăjise deja multe inimi, însă nu se concretizase nimic. Regina intră imediat pe fir, deși nu recunoaște niciodată asta.

"Niciodată nu-mi voi sacrifica copiii. Ei se vor căsători cu aceia pe care-i vor alege". Asta declara în 1924. Dar într-o scrisoare din ianuarie 1929, Regina Maria îi scrie fiului său Carol, că ar dori să o căsătorească pe Ileana cu un prinț străin bogat care ar accepta să locuiască în România.

PRINCEPELE DE ASTURIA – PRIMUL PRETENDENT! RESPINS!

Primăvară 1929. Principesa Ileana merge în Spania unde îl întâlnește pe Principele de Asturia, moștenitorul tronului Spaniei. Imediat își dă seama că s-a îndrăgostit și că ar fi o partidă perfectă și din punct de vedere politic.

Regina, însă, oprește orice zvon apărut în presă și rupe logodna celor doi imediat ce află că prințul era bolnav de hemofilie.

CONTELE GERMAN ALEXANDRU DE HOCHBERG – AL DOILEA PRETENDENT! RESPINS!

Ianuarie 1930 . După o dramă în iubire, Ileana o ia de la capăt și se logodește cu Contele german Alexandru (Lexel) de Hochberg, Baron de Fürstenstein, fiul Principelui de Pless, un aristocrat bogat din Silezia și al Principesei de Pless, o bună prietenă a Reginei Maria.

Cei doi se cunoscuseră la un bal mascat ținut chiar la Palatul Cotroceni. Se îndrăgostesc pe loc, pleacă la schi la Predeal și după câteva zile ca în povești, Lexel îi cere mâna Ilenei.

„Era delicios având maniere șarmante și decizia de a rămâne în țara l-a făcut foarte popular".

Ba mai mult, este de acord să se mute în România și urmează să primească titlul de principe român.

O scrisoare venită din partea ambasadarului Germaniei la București, însă, schimbă tot! Mutius informează Ministerul Afacerilor Externe român despre reputația îndoielnică a logodnicului german:

"Socotindu-se moralmente obligat să deschidă ochii celor în drept guvernul german sfătuiește guvernul român să renunțe la proiectata căsătorie“.

ARHIDUCELE ANTON – AL TREILEA PRETENDENT! ADMIS!

Vară 1930. La câteva luni de la logodna ruptă cu prințul german, însoțind-o pe regină într-o vizită în Spania, principesa îl întâlnește la Barcelona pe Arhiducele Anton de Habsburg, "un băiat foarte frumos, înalt, blond, sportiv, distins". Era absolvent Școlii Superioare de inginerie din Madrid și își deschisese la Barcelona, împreună cu fratele sau, un service automobilistic și de aviație. Un impătimit al zborului, arhiducele o impresionează imediat pe frumoasa Ileana, iubitoare la rândul ei de călărie, automobilism și iachting.

Martie 1931 . Ileana și Regina Maria, întorcându-se dintr-o vizită la Paris, răspund unei invitații primite din Umrich, de la reședința verilor Hohenzollern. Aici, Ileana îl reîntâlneste pe Arhiducele Anton.

Aprilie 1931. Ileana îi cere fratelui sau binecuvântarea și consimțământul că șef al Casei Regale, deoarece "Simt că am întâlnit cu adevărat omul care mă va face fericită. Desigur, viitorul este în mînă Domnului, însă-cum am credința în El-cred că împreună cu Anton voi putea înfățișa viața sigur, găsind în el tovarășul și reazămul de care am atâta nevoie".

Odată cu întoarcerea în țară, Ileana anunță oficial că intenționează să se căsătorească cu arhiducele austriac. Șeful Casei Regale Române, Regele Carol al II-lea își dă acordul, dar nu acceptă ca viitoarea familie să locuiască în țară. Motivul? Prezența unui Habsburg în Transilvania ar fi o sursă nesecată de conflicte.

ULTIMA CĂSĂTORIE ÎNCHEIATĂ ÎN ROMÂNIA PENTRU UN MEMBRU AL FAMILIEI REGALE ROMÂNE

În ciuda confesiunilor diferite (Ileana era ortodoxă, Arhiducele catolic), cei doi îndrăgostiți se căsătoresc pe 26 iulie 1931, adică la un an de când se cunoscuseră. Evenimentul are loc la reședința de la Sinaia "căci e mai răcoare și liniștit și este loc pentru invitați". .

Ceremonia se săvârșește în rit catolic, Vaticanul excluzând orice posibilitate ca cei doi tineri să se căsătorească într-o biserică ortodoxă. Așa cum era de așteptat, gestul a provocat o reacție pe măsură din partea Bisericii Române Ortodoxe, Patriarhul Miron Cristea refuzând să participe la ceremonie.

UN EVENIMENT MONDEN DE VALOAREA INTERNAȚIONALĂ!

Pe lângă zecile de capete încoronate și cu titluri care mai de care mai lungi, la ceremonie au participat numeroși corespondenți din presa din străinătate, unii veniți tocmai din Statele Unite ale Americii. Așa cum era de așteptat, familia regală a primit felicitări din toate colțurile lumii: de la Herbert Hoover, președintele SUA și Juan Esteban Montero, președintele Chile, până la Hindenburg, președintele Germaniei și Zog I, Regele Albaniei.

Desigur, la festivități au participat și persoane din elita românească: de la Iuliu Maniu, Nicolae Iorga și Gheorghe Bratianu până la Octavian Goga sau Mihail Sadoveanu. Toți invitații au fost cazați la Pelișor sau la Peleș, în apartamente special amenajate.

PRIMA ZI A CEREMONIILOR SE ÎNCHEIE CU CHARLIE CHAPLIN ȘI „LUMINILE ORASULUI”.

Prima zi a ceremoniilor căsătoriei princiare, 24 iulie, se încheie cu o serată la castelul Pelișor, unde invitații vizionează filmul lui Charlie Chaplin, Luminile orașului.

ULTIMA SEARĂ DE BAL, O RECEPȚIE CA ÎN POVEȘTI CU PESTE 600 DE PERSOANE.

Familia Regală și oaspeții săi au încheiat seara zilei de 25 iulie printr-o recepție data la castelul Pelisor, urmată de dans. Balul a fost deschis de logodnici cu un vals, urmați de Principele Nicolae și sora Arhiducelui Anton, Margareta.

26 iulie 1931. Într-o "dimineață triumfală, înveșmântată în soare și în azur, însuflețită de febrilul neastâmpăr al miilor de drumeți sosiți din ajun și în zori" s-au desfășurat ceremoniile căsătoriei civile și religioase.

La ora 10, la castelul Pelisor s-a desfășurat, într-un cadru restrâns, în prezența familiilor regale și arhiducale și a unor apropiați ai acestora, festivitatea căsătoriei civile.

Martorii mirilor au fost Regele Carol al II-lea și Principele Friedrich de Hohenzollern pentru Ileana și Arhiducele Franz-Josef și Principele Leiningen pentru Anton. După ceremonia civilă, mirii au plecat la castelul Peleș pentru ceremonia religioasă.

LUNA DE MIERE ÎNCEPE LA BRAN, CARE I-A AȘTEPTAT „PLIN DE SOARE ȘI FLORI”.

După nuntă, Ileana și Anton și-au petrecut luna de miere la castelul Bran timp de o săptămână, călătorind apoi la München, Budapesta și Viena.

„Dacă viața noastră este pe jumătate de fericită pe cât sunt urările de bine pe care le-am primit, noi vom fi foarte fericiți".

Dar istoria avea să fie dură cu ei... Deși aveau șase copii împreună, în 1954, cei doi divorțează, Ileana recăsătorindu-se cu Ștefan Isărescu în Newton, Massachusetts.





