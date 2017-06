Povestea Despinei, românca devenită mamă la 54 de ani: „E un copil ÎN RATE! Donatorul, tatăl ei, are ochii albaștri și e antrenor de fotbal. Nu nimeream eu așa bărbat în realitate!”

Atunci când și-a înregistrat fetița nou-născută la Primărie, o funcționară i-a spus Despinei Sofronie, o româncă de 54 de ani: „Felicitări, să vă trăiască nepoata!”. A lămurit-o însă pe femeie că Deniz Wissia Georgya Sofronie e fiica ei, una pe care și-a dorit-o din tot sufletul. „Și atunci de ce a așteptat atât până să o aducă pe lume?”, vă veți întreba.

Despina, programator IT, a visat dintotdeauna să îmbrace rochia de mireasă, alături de un bărbat care să o respecte și să o iubească. Așteptările i-au fost însă înșelate și nu a vrut să șantajeze niciun Adam cu vreun copil făcut dintr-o întâmplare.

54 de ani de așteptare, jumătate de veac de dezamăgiri

„Am așteptat marea întrebare: dacă vrei să fii soția mea... La 50 de ani, am spus «Stop joc!» și nu am mai așteptat. Nu sunt adepta unei relații de tip «one-night stand», nu te poți arunca în patul unui bărbat și să-l faci și tată! Orice fată așteaptă să urmeze un făgaș normal: măcar un fluturaș din tot stolul de fluturi”, povestește românca. Nu a vrut să aștepte încă patru ani, dar în acest timp a căutat clinici care să realizeze fertilizare în vitro (FIV) și la femei trecute de prima tinerețe și care să îi garanteze reușita procedurii. În plus, nu avea banii necesari unei asemenea intervenții.

„Mi-am dat seama că e vorba de mii de euro. Am văzut emisiunea lui Carmen Avram, În premieră, unde erau prezentate cazurile unor femei tinere care au trecut prin opt-zece încercări. La prima procedură de fertilizare se face plata integrală, deja la a doua se plătește aproximativ jumătate de preț, nu mi-aș fi permis”, povestește Despina, mângâindu-și fetița blondă ca o prințesă scandinavă.

Sute de telefoane și de mailuri date unor clinici

Printre căutări, sute de telefoane și de mailuri date unor clinici din România, Austria, Cipru, Danemarca, Grecia, Spania, Suedia, Ucraina și Ungaria, bucureșteanca a găsit în cele din urmă o clinică din Bulgaria care i-a dat „OK”-ul. Fertilizarea, drumurile, tratamentul de menținere, medicamentele - toate au costat-o pe Despina în jur de 6.500 de euro. Bani pe care nu i-a avut și pe care i-a împrumutat din Bancă. „E un copil în rate, am credit la bancă făcut pe cinci ani!”, glumește femeia.

La vecinii bulgari, a găsit multă înțelegere și un medic extraordinar care de fiecare dată i-a dat încredere și a încurajat-o că va fi bine, dr. Georgy Stamenov. E drept, la început specialiștii au avut câteva rezerve față de ea, dar nu din cauza vârstei, ci pentru că venea din țara din care o fostă pacientă de-a lor „le trăsese o țeapă”, adică nu achitase serviciile medicale. În România, l-a găsit pe dr. Gică, un tânăr ginecolog care a ajutat-o să aducă fetița pe lume în condiții de siguranță.

Cum îți alegi donatorul?

Deniz Wissia Georgya Sofronie, astăzi o fetiță de șase luni, are ochii albaștri-gri, un zâmbet seducător, părul blondulin și un magnetism de păpușă. Fără doar și poate, este un copil frumos, dovadă fiind și remarcile de admirație a celor care o văd pentru prima oară, în parc sau la vreun loc de joacă. Mama ei, atunci când o privește atent și o alintă, spune că seamănă cu tatăl ei, donatorul. Înainte de fertilizarea in vitro, Despina a avut de completat un formular cu trăsături preferate. Nu a avut preferințe în ceea ce privește ochii, nasul, părul, religia, rasa, hobby-urile, zodia. A ales un bărbat fără vicii, cu studii superioare, ochii gri-albaștri și Rh negativ.

Deși îi era greu să spere că va găsi un donator compatibil, medicii i-au dat după numai câteva zile vestea mult așteptată. Donatorul se potrivea întocmai descrierii, nu bea, nu fuma, avea în plus structură atletică, fiind antrenor de fotbal. „Nu nimeream eu așa bărbat în realitate!”, râde femeia. Deniz Wissia Georgya Sofronie nu-și va cunoaște vreodată tatăl, căci el nu e redus decât la un număr înscris pe o eprubetă. „Aș fi vrut să-i trimit tatălui ei, donator, o sticlă de vin și să-i spun că are o fetiță frumoasă!”, spune mămica.

Cum a fost nașterea?

Micuța Deniz a fost născută prematur, la 32 de săptămâni, la Spitalul „Filantropia” din București. Despina Sofronie a devenit a doua cea mai în vârstă mamă din România, după Adriana Iliescu, pe care a avut-o și drept model, de altfel. Operația de cezariană nu a fost una lipsită de complicații, dar totul s-a terminat cu bine.

„Doamna a devenit pacienta mea în trimestrul al doilea, adresându-se pentru că se încadra ca şi sarcină cu risc obstetrical crescut. Sarcina a decurs normal până în trimestrul al treilea. De la 28 de săptămâni fătul a început să prezinte restricţie de creştere intrauterină (stagnarea creşterii) şi hipertensiune arterială gestaţională. La analizele de rutină am diagnosticat-o pe doamna şi cu diabet gestațional. Ambele afecţiuni apar foarte frecvent la gravidele care au vârstă de peste 40 de ani. Deşi iniţial doamna a acceptat cu dificultate tratamentul şi dieta, ulterior a înţeles că aceste două afecţiuni pun în pericol viaţă fătului”, a povestit pentru a1.ro, medicul ginecolog Nicolae Gică.

Pentru că viitoarea mamă era hipertensivă, doctorul i-a propus spitalizarea, pentru a monitoriza sarcina.

„Au urmat două zile în care a fost monitorizată intens în spital, starea fătului agravându-se treptat. Am decis naşterea de urgenţă prin operaţie cezariană de comun acord cu pacienta pentru a salva fătul, deşi doamna dorea să nască pe cale naturală. Fătul, după naştere, a urmat câteva săptămâni de urmărire şi tratament la terapie intensivă neonatală. Atât mama cât şi fetiţă au fost externate cu stare bună de sănătate”, a adăugat dr. Gică.

Să faci și să crești un copil singură: gest egoist sau nu?

Deși gestul Despinei Sofronie poate fi catalogat drept unul egoist, femeia spune că totul a pornit dintr-o mare dorință și dragoste.

„Uit că am 50 de ani, mă simt de 30. Cred că dacă Dumnezeu îți dă un copil la 50 de ani, îți dă și viață să-l crești apoi! (...) Decât să crești un copil cu un tată care să nu te respecte, să te înșele și să vrea doar banii tăi, mai bine îl crești singură. E mai fericit un copil dorit din toată inima de un singur părinte, decât să nu fie dorit de unul dintre parteneri” , explică Despina. În plus, chiar dacă are o vârstă venerabilă, femeia a căpătat o forță extraordinară după ce a devenit mamă. Are mai multă grijă de ea, se preocupă exemplar de fetiță și o răsfață atât cât îi stă în fire. Nu exclude posibilitatea de a-i oferi un tată, dacă va întâlni un bărbat care să-și dorească acest lucru.

„Cine te vrea, te ia și cu un copil, cine te lasă, o face și când ai cu el trei copii. E ca un test”, spune Despina.

Trei nume, trei religii, trei povești

Micuța a primit trei prenume: Deniz (după o tătăroaică de o bunătate memorabilă pentru mamă), Wissia („cea care protejează”, după prenumele mătușii evreice care îi aducea dulciuri Despinei în copilărie tocmai din Germania) și Georgya (după numele medicului bulgar care a efectuat procedura FIV). E o fetiță energică, foarte cuminte și „vie”, în ideea că e atentă la tot ce se întâmplă în jurul ei. Deși mama ei avea rezerve față de vaccinare, gândindu-se că soluțiile conțin metale grele, atunci când un medic i-a spus că a întâlnit mulți copii nevaccinați, bolnavi de poliomielită, „nu știa cum să o vaccineze mai repede”. În plus, Deniz a fost și alăptată.

Despina Sofronie visează să-și vadă fata mare, să o educe și să o învețe să se ghideze după câteva principii fundamentale : „Să-și urmeze instinctul și să facă întotdeauna ceea ce simte, să facă bine celorlalți, dar fără a se neglija pe sine și să fie corectă și sinceră mai ales cu ea însăși” . S-a gândit și la un tutore, dar încă nu a făcut niciun demers în acest sens.

Spune că de jumătate de an, totul a prins sens și dacă înainte de nașterea lui Deniz, „toate erau în paragină”, acum simte că a recăpătat energie, poftă de viață și multă încredere în viitor. Nu mai pune la suflet remarcile bonelor sau mămicilor mai tinere cu care se intersectează în parc și care o judecă, după ce află că minunea din cărucior e fetița ei.

Înainte de orice, ele două - mamă și fiică - se au una pe cealaltă. Și acest lucru e singurul care contează în cele din urmă.

Interviu și fotografii: Aura Stan