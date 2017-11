Povestea din spatele fotografiei care a impresionat România! „La spital, o tânără asistentă îi citește o poveste unei fetițe de cinci ani de etnie romă. A venit cu o carte, a întrebat-o pe mamă dacă știe să citească. Nu știe!”

CITEȘTE ȘI: „Asistenta medicală îmi cânta doine vechi și plângea în timp ce îmi spăla rănile și carnea arsă” Povestea Alexandrei, scăpată din Colectiv, s-a scris cu lacrimi și agonie, pe un pat rece de spital!

O fotografie instantanee, surprinsă de o mamă într-un spital de pediatrie din Capitală, a impresionat românii, arătând că într-o țară în care toate par a fi pe dos, măcar umanitatea nu a murit! În numai câteva ore de la postarea pe o rețea de socializare, imaginea a devenit virală în mediul virtual.

În cifre: în numai o oră de la postarea pe Facebook, imaginea a adunat peste 2.000 de Like-uri și circa o mie de distribuiri. Fără îndoială, dincolo de măsurători și cuantificări de orice fel, fie ele și virtuale,fotografia poate fi considerată, fără doar și poate, „Fotografia Zilei de 16 noiembrie 2018”!

Cum numai o mamă poate simți. Mama unui alt pacient

Mama unui băiețel internat la rândul lui la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală, Tincuța Apăteanu, fondatoarea unei asociații care militează pentru drepturile egale ale copiilor la Educație, a surprins un cadru rar întâlnit în unitățile medicale din România, despre care auzim în ultima vreme numai de rău. Că ar colcăi de bacterii nosocomiale, că atitudinea personalului lasă de dorit, iar mizeria pare grefată pe fiecare salon în parte.

Nu și în acest caz! Mama româncă a văzut din întâmplare o asistentă medicală, așezată pe patul de spital al unei fetițe de etnie romă, cu o carte de povești în brațe. Surogat de mamă și de afecțiune sau o prietenă mai mare, cadrul medical renunță la etichetă și manifestă față de pacientă multă grijă și dragoste.

„ Fetița e internată aici cu mama ei . Asistenta a venit cu o carte, a întrebat-o pe mamă dacă știe să citească. Nu știe. A avut o grijă extraordinară de ele. Fetița e cel de-al șaptelea copil al unei familii de romi!” , a povestit Tincuța Apăteanu pentru a1.ro. Etnia nu a fost adusă în discuție pentru a stigmatiza fetița, ci pentru a arăta că atunci când îți faci meseria cu pasiune, prejudecățile sunt lăsate în urmă. Putea fi orice pui de aromân, tătar, maghiar...

Umanitatea nu a murit încă!

„La Grigore Alexandrescu, o tânără asistentă îi citește o poveste unei fetițe de cinci ani de etnie romă, pe care mai întâi a îmbăiat-o și a învelit-o bine, bine. Este și mamă fetiței în salon, dar nu știe carte și are ochii în lacrimi. Probabil nu e obișnuită cu atâta blândețe și generozitate” , a fost descrierea care a însoțit fotografia.

Fotografă de ocazie, Tincuța Apăteanu nu știe cum o cheamă pe asistenta-model, deși cu siguranță există mulți părinți care ar dori să-i mulțumească și să o felicite pentru un gest atât de frumos și de sincer.



„Este asistentă la Neurologie la Grigore Alexandrescu.Nu știu cum o cheamă. Eu sunt internată aici cu fiul meu. Asistenta nu știe că am făcut poza!” , a completat Tincuța „Umanitatea încă nu a murit!”, „Jos pălăria pentru asistentă!”, „ Cred că acestea sunt gesturi de super oameni! Nu, in Europa nu te învelește nimeni, in spital! Când noi toți, in interacțiunile noastre de la muncă și de zi cu zi, ne vom comporta cu ceilalți ca și cu aproapele nostru, atunci asta va deveni un lucru normal. Până atunci, aceasta femeie rămâne un super OM iar eu mă simt recunoscătoare în fata măreției ei!”: sunt numai câteva dintre comentariile primite de asistentă de la internauți!

Notă! Dacă ne puteți oferi detalii despre ASISTENTA POVESTITOARE, ne puteți scrie! Astfel de OAMENI sunt greu de găsit și merită să-i căutăm și să le luăm exemplul!

ALTE ASISTENTE MEDICALE DEMNE DE LAUDĂ

Cu toate că gestul asistentei medicale de la „Grigore Alexandrescu” este greu de egalat, au existat și alte colege de breaslă care ne-au impresionat pe noi, românii. Prin dăruire, dragoste și dorința de a surmonta tiparele unui sistem defect.

2. Asistenta medicală care a ajutat la salvarea unui bebeluș aruncat într-o râpă

Anca Țegla este, înainte de a fi asistentă medicală, OM pur și simplu! Acum o lună, femeia a găsit întâmplător și a ajutat la salvarea unui bebeluș aruncat de cea care i-a dat viață, cu cordonul ombilical încă netăiat, într-o râpă, pe malul unui râu din Şomcuţa din Maramureș.

Sufletul de mamă i s-a rupt în fărâme mărunte și nu a putut înțelege nici ea, nici polițistul implicat în soluționarea cazului, cum o ”mamă” poate face asta. Până și oamenii de la țară care aruncă pui de pisică și de câine ”fără ochi” îi lasă adeseori într-o cutie de carton, cu o păturică lângă.

Nașa Anca și-a dat haina de pe ea pentru ca Luca să trăiască. Luca, puiul de om cu ochii mari, azurii și mirați, nu a fost dorit de mama biologică. Vânăt şi îngheţat, Anca e cea care i-a auzit plânsetul şi l-a salvat. Copleșită, femeia l-a acoperit atunci cu haina de pe ea. Apoi a chemat ambulanţa. I-a încălzit mânuțele mici și până au sosit salvarea și anchetatorii la fața locului, s-a rugat ca Dumnezeu să facă o minune. Apoi l-a și botezat. Între timp l-a vizitat la maternitate, a vorbit cu medicul neonatolog și cu infirmierele, i-a dus pamperși și lapte praf.

2. Asistenta medicală „eroină“, care a reuşit să vaccineze copilașii din 14 sate

Liliana Hoartă, o asistentă medicală comunitară din judeţul Bacău, a fost felicitată de reprezentantul UNICEF în România pentru că a reuşit să promoveze vaccinarea în cele 14 sate ale comunei în care lucrează.

De 12 ani, Liliana Hoartă este asistentă medicală comunitară în comuna Motoşeni, judeţul Bacău, din 2005. Rezultatele deosebite pe care asistenta medicală le-a obţinut prin promovarea vaccinării au fost apreciate public la finalul lunii octombrie de Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România.